https://ria.ru/20250623/tramp-2024964716.html

Трамп готов усилить военное участие США на Ближнем Востоке, сообщил CNN

Трамп готов усилить военное участие США на Ближнем Востоке, сообщил CNN - РИА Новости, 23.06.2025

Трамп готов усилить военное участие США на Ближнем Востоке, сообщил CNN

Президент США Дональд Трамп не хочет активизации военных действий на Ближнем Востоке, но готов усилить военное участие Вашингтона, если потребуется, передает... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T21:38:00+03:00

2025-06-23T21:38:00+03:00

2025-06-23T21:38:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не хочет активизации военных действий на Ближнем Востоке, но готов усилить военное участие Вашингтона, если потребуется, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома. Ранее вооруженные силы исламской республики сообщили, что Иран осуществил ракетную атаку против базы США в Катаре. "Администрация Трампа ожидала, что Тегеран ответит после ударов США по иранским ядерным объектам в минувшие выходные, и президент не хочет большего военного участия в регионе... Трамп готов усилить военное вмешательство США в случае необходимости", - сообщил телеканал. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250623/iran-2024964519.html

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в мире, сша, иран, вашингтон (штат), дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте