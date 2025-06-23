https://ria.ru/20250623/tramp-2024960153.html

"Снова изнасилуют". В Британии накинулись на Трампа из-за Ирана

"Снова изнасилуют". В Британии накинулись на Трампа из-за Ирана - РИА Новости, 23.06.2025

"Снова изнасилуют". В Британии накинулись на Трампа из-за Ирана

Британский дипломат Иан Прауд высмеял в соцсети X намерение президента США Дональда Трампа дипломатически урегулировать конфликт с Ираном. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T21:01:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Британский дипломат Иан Прауд высмеял в соцсети X намерение президента США Дональда Трампа дипломатически урегулировать конфликт с Ираном."Просить Иран договариваться — это все равно, что просить жертву изнасилования извиниться, иначе ее снова изнасилуют", — написал политик.Президент США Дональд Трамп остаётся привержен идее дипломатического урегулирования конфликта с Ираном, несмотря на удары по ядерным объектам этой страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.

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в мире, цены на нефть, сша, иран, исфахан, дональд трамп, аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте