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В США набросились на Трампа с дерзким упреком из-за Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
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18:48 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/tramp-2024932985.html
В США набросились на Трампа с дерзким упреком из-за Ирана
В США набросились на Трампа с дерзким упреком из-за Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
В США набросились на Трампа с дерзким упреком из-за Ирана
Американский журналист Джексон Хинкл напомнил в соцсети X, что у Ирана есть все возможности и основания закрыть Ормузский пролив. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:48:00+03:00
2025-06-23T18:48:00+03:00
в мире
иран
сша
ормузский пролив
дональд трамп
джексон хинкл
аббас аракчи
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл напомнил в соцсети X, что у Ирана есть все возможности и основания закрыть Ормузский пролив."Иран закроет Ормузский пролив, если захочет! Никогда не забывайте, что США и Израиль начали это!" — написал обозреватель.Парламент Ирана считает необходимым закрыть пролив, но окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности, заявил в воскресенье член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исмаил Коусари.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
https://ria.ru/20250623/iran-2024919821.html
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иран
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в мире, иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп, джексон хинкл, аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Джексон Хинкл, Аббас Аракчи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В США набросились на Трампа с дерзким упреком из-за Ирана

Хинкл: Иран имеет возможности закрыть Ормузский залив

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл напомнил в соцсети X, что у Ирана есть все возможности и основания закрыть Ормузский пролив.
"Иран закроет Ормузский пролив, если захочет! Никогда не забывайте, что США и Израиль начали это!" — написал обозреватель.
Интервью с заместителем главы МИД РФ Сергем Рябковым - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Рябков высказался о возможности Ирана восстановить ядерный потенциал
Вчера, 18:13
Парламент Ирана считает необходимым закрыть пролив, но окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности, заявил в воскресенье член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исмаил Коусари.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Эксперт прокомментировал удары США по Ирану
Вчера, 18:09
 
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампДжексон ХинклАббас АракчиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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