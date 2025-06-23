https://ria.ru/20250623/tramp-2024868879.html

Трамп по-прежнему хочет мира на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме

Трамп по-прежнему хочет мира на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме - РИА Новости, 23.06.2025

Трамп по-прежнему хочет мира на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме

Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет мира на Ближнем Востоке, но иногда для достижения этой цели требуется применение силы, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:52:00+03:00

2025-06-23T15:52:00+03:00

2025-06-23T15:52:00+03:00

в мире

сша

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ближний восток

дональд трамп

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антониу гутерреш

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет мира на Ближнем Востоке, но иногда для достижения этой цели требуется применение силы, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент хочет мира, но иногда вы должны использовать силу, чтобы достичь ее", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News, комментируя стремление Трампа к миру на Ближнем Востоке после совершенных США ударов по Ирану. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте