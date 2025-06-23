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СМИ: Трамп решил нанести удары по Ирану на основе "вайбов" - РИА Новости, 23.06.2025
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13:47 23.06.2025 (обновлено: 16:59 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/tramp-2024833128.html
СМИ: Трамп решил нанести удары по Ирану на основе "вайбов"
СМИ: Трамп решил нанести удары по Ирану на основе "вайбов" - РИА Новости, 23.06.2025
СМИ: Трамп решил нанести удары по Ирану на основе "вайбов"
Президент США Дональд Трамп принял решение нанести удары по объектам в Иране на основе "вайбов", а не разведданных, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:47:00+03:00
2025-06-23T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение нанести удары по объектам в Иране на основе "вайбов", а не разведданных, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на неназванных официальных лиц."Высокопоставленные чиновники не делают вид, что заявления Трампа о неминуемой ядерной угрозе основаны на чем-то ином, кроме вайбов, намеренно созданных или нет", — пишет издание.По его данным, США не получали никаких новых разведданных, которые могли бы стать причиной этого решения.Соединенные Штаты в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну" либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
https://ria.ru/20250623/iran-2024769850.html
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в мире, иран, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: Трамп решил нанести удары по Ирану на основе "вайбов"

Rolling Stone: Трамп решил нанести удары по объектам в Иране на основе вайбов

© AP Photo / Jose Luis MaganaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение нанести удары по объектам в Иране на основе "вайбов", а не разведданных, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на неназванных официальных лиц.
"Высокопоставленные чиновники не делают вид, что заявления Трампа о неминуемой ядерной угрозе основаны на чем-то ином, кроме вайбов, намеренно созданных или нет", — пишет издание.
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По его данным, США не получали никаких новых разведданных, которые могли бы стать причиной этого решения.
Соединенные Штаты в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну" либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
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