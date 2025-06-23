https://ria.ru/20250623/tramp-2024818470.html

"Может приказать". СМИ рассказали о возможном ударе Трампа по Европе

"Может приказать". СМИ рассказали о возможном ударе Трампа по Европе - РИА Новости, 23.06.2025

"Может приказать". СМИ рассказали о возможном ударе Трампа по Европе

Президент США Дональд Трамп может отдать приказ об отключении Европейского континента от интернета, пишет Politico. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:01:00+03:00

2025-06-23T13:01:00+03:00

2025-06-23T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отдать приказ об отключении Европейского континента от интернета, пишет Politico."Мысль о том, что Трамп может отдать указ об отключении интернета или сделать что-то еще ради нанесения серьезного ущерба экономическим интересам Евросоюза, уже не так неправдоподобна, какой она могла показаться полгода назад", — рассказал обозревателям издания глава аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс.В публикации отметили критическую уязвимость Европы — ее зависимость от американских провайдеров облачных услуг, необходимых для работы большей части различных цифровых сервисов.Поскольку американские компании-гиганты Amazon, Microsoft и Google занимают более двух третей рынка облачных услуг в ЕС, на континенте есть опасения, что эти предприятия могут начать плотнее сотрудничать с администрацией Трампа против стран Европы ради собственной выгоды, подчеркнули обозреватели.В январе газета Sydney Morning Herald писала, что Google пригрозила отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон.

https://ria.ru/20250623/politico-2024767523.html

https://ria.ru/20250623/pistorius-2024810480.html

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