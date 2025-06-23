Рейтинг@Mail.ru
"Может приказать". СМИ рассказали о возможном ударе Трампа по Европе - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 23.06.2025 (обновлено: 16:15 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/tramp-2024818470.html
"Может приказать". СМИ рассказали о возможном ударе Трампа по Европе
"Может приказать". СМИ рассказали о возможном ударе Трампа по Европе - РИА Новости, 23.06.2025
"Может приказать". СМИ рассказали о возможном ударе Трампа по Европе
Президент США Дональд Трамп может отдать приказ об отключении Европейского континента от интернета, пишет Politico. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:01:00+03:00
2025-06-23T16:15:00+03:00
в мире
технологии
сша
европа
австралия
дональд трамп
google
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024587872_0:240:3070:1967_1920x0_80_0_0_7fef91d6da15127e2cee4d665b8143b0.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отдать приказ об отключении Европейского континента от интернета, пишет Politico.&quot;Мысль о том, что Трамп может отдать указ об отключении интернета или сделать что-то еще ради нанесения серьезного ущерба экономическим интересам Евросоюза, уже не так неправдоподобна, какой она могла показаться полгода назад&quot;, — рассказал обозревателям издания глава аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс.В публикации отметили критическую уязвимость Европы — ее зависимость от американских провайдеров облачных услуг, необходимых для работы большей части различных цифровых сервисов.Поскольку американские компании-гиганты Amazon, Microsoft и Google занимают более двух третей рынка облачных услуг в ЕС, на континенте есть опасения, что эти предприятия могут начать плотнее сотрудничать с администрацией Трампа против стран Европы ради собственной выгоды, подчеркнули обозреватели.В январе газета Sydney Morning Herald писала, что Google пригрозила отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон.
https://ria.ru/20250623/politico-2024767523.html
https://ria.ru/20250623/pistorius-2024810480.html
сша
европа
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024587872_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5fbcfcfdd8cae733c439dc9be3c1c16f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, европа, австралия, дональд трамп, google, politico, amazon
В мире, Технологии, США, Европа, Австралия, Дональд Трамп, Google, Politico, Amazon
"Может приказать". СМИ рассказали о возможном ударе Трампа по Европе

Politico: Трамп может отключить в Европе интернет

© AP Photo / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отдать приказ об отключении Европейского континента от интернета, пишет Politico.
«

"Мысль о том, что Трамп может отдать указ об отключении интернета или сделать что-то еще ради нанесения серьезного ущерба экономическим интересам Евросоюза, уже не так неправдоподобна, какой она могла показаться полгода назад", — рассказал обозревателям издания глава аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
СМИ сообщили о панике союзников Украины перед саммитом в Гааге из-за Трампа
Вчера, 10:32
В публикации отметили критическую уязвимость Европы — ее зависимость от американских провайдеров облачных услуг, необходимых для работы большей части различных цифровых сервисов.
Поскольку американские компании-гиганты Amazon, Microsoft и Google занимают более двух третей рынка облачных услуг в ЕС, на континенте есть опасения, что эти предприятия могут начать плотнее сотрудничать с администрацией Трампа против стран Европы ради собственной выгоды, подчеркнули обозреватели.
В январе газета Sydney Morning Herald писала, что Google пригрозила отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Надавил на Хегсета". Выходка Писториуса шокировала членов НАТО
Вчера, 12:39
 
В миреТехнологииСШАЕвропаАвстралияДональд ТрампGooglePoliticoAmazon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала