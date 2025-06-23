https://ria.ru/20250623/tramp-2024733185.html

Эксперт рассказал о расколе среди сторонников Трампа

Эксперт рассказал о расколе среди сторонников Трампа - РИА Новости, 23.06.2025

Эксперт рассказал о расколе среди сторонников Трампа

Решение президента США Дональда Трампа нанести удары по иранским ядерным объектам может привести к потере поддержки среди его сторонников, которые голосовали за РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T06:02:00+03:00

2025-06-23T06:02:00+03:00

2025-06-23T06:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа нанести удары по иранским ядерным объектам может привести к потере поддержки среди его сторонников, которые голосовали за него как за кандидата мира и противника "вечных войн", заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. "База сторонников Трампа глубоко расколота. Многие голосовали за него, потому что он выступал как кандидат мира, критиковал неоконсерваторов и обещал не втягивать США в новые войны. Сейчас он перешёл на сторону тех, кого раньше осуждал. Он солгал своим сторонникам и предал их надежды", — сказал эксперт. По словам Кузника, теперь ключевым вопросом станет то, сколько его сторонников сохранят веру в него, а сколько отвернутся. "Если даже малая часть отвернётся, это серьёзно ослабит его власть. Некоторые уже призывают к импичменту", — отметил он. ССША в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html

https://ria.ru/20250622/tramp-2024581103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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