https://ria.ru/20250623/tramp-2024731366.html
Трамп заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана попали в цель
Трамп заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана попали в цель - РИА Новости, 23.06.2025
Трамп заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана попали в цель
Президент США Дональд Трамп на странице в социальной сети Truth Social настаивает на том, что американские военные уничтожили ядерные объекты Ирана, называя это РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T05:07:00+03:00
2025-06-23T05:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на странице в социальной сети Truth Social настаивает на том, что американские военные уничтожили ядерные объекты Ирана, называя это "точным термином"."Монументальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение - это точный термин!" - написал он в своем заявлении.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иранждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, в мире
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, В мире
Трамп заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана попали в цель
Трамп заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана достигли уровня ниже земли
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп на странице в социальной сети Truth Social
настаивает на том, что американские военные уничтожили ядерные объекты Ирана, называя это "точным термином".
"Монументальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение - это точный термин!" - написал он в своем заявлении.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иранждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.