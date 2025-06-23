СМИ рассказали, когда Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану
Axios: Трамп окончательно одобрил удар по Ирану на поле для гольфа
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по территории Ирана, находясь в своем гольф-клубе, передает информационное агентство Axios со ссылкой на источники.
"В субботу днем, когда Трамп находился в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, ему сообщили, что бомбардировщики приближаются к критической точке, после которой они перейдут в режим полного радиомолчания. Президент дал окончательное согласие", – сообщает издание.
Вскоре после этого президент поднялся на борт самолета Air Force One и вылетел обратно в Вашингтон, чтобы лично присутствовать в оперативном центре и наблюдать за ходом военной операции.
По данным Axios, еще на саммите G7 Трамп поручил Пентагону начать подготовку к возможному удару по Ирану. Прервав визит в Канаду во минувший вторник, он провел экстренное совещание с советниками по национальной безопасности, а в четверг публично заявил, что примет окончательное решение о военной операции "в течение двух недель". Однако уже 20 июня, президент санкционировал министру обороны Питу Хегсету вылет стратегических бомбардировщиков B-2.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.