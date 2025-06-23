https://ria.ru/20250623/tramp-2024718406.html

Трамп пошел по пути всех американских президентов, заявил Пушков

Трамп пошел по пути всех американских президентов, заявил Пушков - РИА Новости, 23.06.2025

Трамп пошел по пути всех американских президентов, заявил Пушков

Президент США Дональд Трамп пошел по пути всех американских президентов, начав собственную войну на Среднем Востоке, считает сенатор Алексей Пушков, об этом он... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T01:20:00+03:00

2025-06-23T01:20:00+03:00

2025-06-23T01:20:00+03:00

в мире

сша

иран

ирак

дональд трамп

джо байден

алексей пушков

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/74934/72/749347235_0:0:2136:1202_1920x0_80_0_0_8c991f64f76b1616b9fe62cb05ffba0e.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошел по пути всех американских президентов, начав собственную войну на Среднем Востоке, считает сенатор Алексей Пушков, об этом он написал в Telegram-канале. "В итоге Трамп пошел по пути всех американских президентов - начал собственную войну на Среднем Востоке. Еще недавно он осуждал тех, кто потратил 7 триллионов долларов на войны в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане. Еще недавно он хвалился, что не начал ни одной войны. Еще недавно назначал противников этих войн на важные государственные посты. Еще недавно осуждал (экс-президента США Джо - ред.) Байдена", - написал политик. По его мнению, теперь Трамп стал президентом с собственной войной, как Джордж Уокер Буш, Барак Обама и Джо Байден. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024581103.html

https://ria.ru/20250622/ataka-2024634420.html

https://ria.ru/20250623/ssha-2024716459.html

https://ria.ru/20250622/tramp-2024602918.html

сша

иран

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, иран, ирак, дональд трамп, джо байден, алексей пушков, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте