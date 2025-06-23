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Трамп допустил возможность смены власти в Иране - РИА Новости, 23.06.2025
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00:21 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/tramp-2024714396.html
Трамп допустил возможность смены власти в Иране
Трамп допустил возможность смены власти в Иране - РИА Новости, 23.06.2025
Трамп допустил возможность смены власти в Иране
Президент США Дональд Трамп допустил в своей соцсети Truth Social возможность смены власти в Иране, если нынешнее руководство не сможет реализовать лозунг... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T00:21:00+03:00
2025-06-23T00:21:00+03:00
в мире
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дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил в своей соцсети Truth Social возможность смены власти в Иране, если нынешнее руководство не сможет реализовать лозунг "Сделать Иран снова великим". "Это не политкорректно — использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, то почему бы не сменить этот режим?" — написал американский лидер. Ранее Трамп назвал удары США по ядерным объектам Ирана "великолепным успехом" американских военных и заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", иначе последствия будут "гораздо серьезнее".
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп допустил возможность смены власти в Иране

Трамп допустил смену власти в Иране, если та не сделает страну снова великой

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил в своей соцсети Truth Social возможность смены власти в Иране, если нынешнее руководство не сможет реализовать лозунг "Сделать Иран снова великим".
"Это не политкорректно — использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, то почему бы не сменить этот режим?" — написал американский лидер.
Ранее Трамп назвал удары США по ядерным объектам Ирана "великолепным успехом" американских военных и заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", иначе последствия будут "гораздо серьезнее".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В США раскрыли, что на самом деле уничтожил Трамп ударом по Ирану
Вчера, 08:48
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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