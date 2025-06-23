https://ria.ru/20250623/tramp-2024185102.html

"Думали, подставился, но нет". Демократы недооценили главный козырь Трампа

"Думали, подставился, но нет". Демократы недооценили главный козырь Трампа - РИА Новости, 23.06.2025

"Думали, подставился, но нет". Демократы недооценили главный козырь Трампа

Президент США продолжает настаивать на продолжении крупнейшей, по его словам, депортации нелегалов из страны. Однако протесты, еще недавно ограничивавшиеся... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:00:00+03:00

2025-06-23T08:00:00+03:00

2025-06-23T08:08:00+03:00

в мире

америка

сша

дональд трамп

протесты в калифорнии

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент США продолжает настаивать на продолжении крупнейшей, по его словам, депортации нелегалов из страны. Однако протесты, еще недавно ограничивавшиеся Калифорнией, охватили почти все штаты. Ситуацией воспользовались давние противники Дональда Трампа. О том, что происходит, — в материале РИА Новости."Подарки" президентуВсе началось с события, которое в США назвали выдающимся: на свое 79-летие 14 июня Трамп провел военный парад в Вашингтоне. Таких мероприятий тут не видели с 1990-х. Президент рассчитывал напомнить американцам о величии их страны. К слову, он хотел это сделать еще в первый срок в Белом доме, но не получилось.Сейчас тоже не все было гладко. Прозвучало много критики, в том числе из-за рубежа. Ну и праздник сильно подпортили массовые протесты. Естественно, из-за калифорнийских событий.Рейды против мигрантов и уличные столкновения, возможно, и остались бы делом одного штата. Но ситуацию обострил сам Трамп, направив на подавление мятежа Национальную гвардию. Хотя окружной суд счел это незаконным, апелляционный — поддержал главу государства."Многие подумали, что президент подставился: вот сейчас конгресс или кто-то еще остановят его. Но после того как суд сказал: все нормально, возмутились даже те, кого не трогали. Так бы протесты улеглись и без Нацгвардии", — рассказывает РИА Новости Росс Ма, автодилер из Сан-Диего.В итоге в день рождения Трампа одновременно с военным парадом более чем в двух тысячах американских городов люди вышли на улицы под лозунгом "Нет королям", чтобы выразить несогласие и с миграционной политикой, и с общим курсом страны."Конечно, это был и "подарок" к 79-летию президента, и альтернатива его мероприятию. Он давно уже мечтал о параде, но организовал его сейчас, когда сам твердит об экономии. Поэтому люди и протестовали — все, кто не любит Трампа", — поделился наблюдениями с РИА Новости Джек Стефенсон из Нью-Йорка, где, по подсчетам властей, митинговали не менее 50 тысяч человек.В целом акции были мирными. Но не обошлось и без эксцессов.Например, в Солт-Лейк-Сити стреляли — задержали по меньшей мере троих, один раненый госпитализирован. В Лос-Анджелесе в полицейских бросали камни.В техасском Остине демонстрантов разгоняли слезоточивым газом."Я сам там не присутствовал, но, по словам знакомых, митинговали не только мигранты — многие американцы присоединились к ним, — сообщил РИА Новости Клаус Штубберт из Остина. — Проблема даже не в том, что Трамп не пускает в страну кого-то или высылает, тут дело в нарушении прав человека. Поэтому и слоган такой: "Нет королям".Кейси Блок из калифорнийского Окленда соглашается: "Желание президента выселить всех, кто ему не нравится, ограничивает в правах и обычных американцев"."Окно" для ДемпартииТрамп, впрочем, протестов словно не заметил. В своей соцсети Truth Social он изложил дальнейшие планы: "Мы должны усилить работу по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где миллионы нелегалов".Эти города — центры власти Демократической партии, использующей мигрантов для расширения электоральной базы, добавил президент. И призвал профильные ведомства задействовать все ресурсы для пресечения преступности среди нелегалов.Как ни странно, именно активность по миграционной проблеме открывает окно возможностей для "ослов" (демократов). Дело в том, что ранее они не представляли на суд общественности какой-либо внятной программы на эту тему, объясняет партийный стратег Мария Кордона."Иммиграция не была выигрышным вопросом для них в предыдущем избирательном цикле, — вторит ей президент аналитической компании Wayto Win Тори Гавито. — Конечно, молчание в данном случае не помогло. Но если вы уходите от битвы, то позволяете другой стороне играть в одиночку, и она побеждает"."Слоны" (республиканцы) в целом и президент в частности, не столько предложили населению решение — обещанная стена на границе с Мексикой так и не достроена, — сколько в принципе обозначили проблему. Протесты, считает Кардона, дают "ослам" хороший шанс перехватить инициативу."Потенциальная возможность для демократов заключается в том, что действующая администрация переусердствует и приведет страну к масштабным экономическим потрясениям, а также вызовет возмущение в сообществах, в которые интегрировались давно проживающие в США иммигранты", — отмечает Уэйн Корнелиус из Калифорнийского университета.Падение поддержкиОптимизм "ослов" вполне обоснован. С января рейтинг Трампа упал по меньшей мере на восемь процентов, а недоверие выросло на девять.Правда, есть нюанс: так часто бывает после вступления в должность. Ожидания от бодрых предвыборных обещаний сменяются реальностью, и люди разочаровываются.Массовые протесты, конечно, популярности президенту не прибавят. Авторитетный Квиннипэкский институт исследований общественного мнения выделяет также падение поддержки миграционной политики Белого дома — на 11% по сравнению с апрелем.Трамп оказался в двойственном положении. С одной стороны, резко свернуть жесткие меры он не может: это утрата одного из главных внутриполитических козырей. С другой — дальнейшее давление грозит еще большим снижением рейтингов.Но противники президента рискуют недооценить одно из важных его качеств: он умеет в последний момент предъявить общественности успехи, пусть и в какой-то другой сфере, — и все переключаются на новую тему.

https://ria.ru/20250619/ssha-2024049856.html

https://ria.ru/20250616/sila-2023058929.html

https://ria.ru/20250620/tramp-2024088722.html

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в мире, америка, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии