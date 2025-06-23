https://ria.ru/20250623/tigry-2024732437.html
В приморском зоопарке родились два детеныша амурских тигров
В приморском зоопарке родились два детеныша амурских тигров - РИА Новости, 23.06.2025
В приморском зоопарке родились два детеныша амурских тигров
Два детеныша родились у пары краснокнижных амурских тигров в зоопарке "Чудесный" в Приморье, сообщил РИА Новости представитель учреждения. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T05:47:00+03:00
2025-06-23T05:47:00+03:00
2025-06-23T08:43:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Два детеныша родились у пары краснокнижных амурских тигров в зоопарке "Чудесный" в Приморье, сообщил РИА Новости представитель учреждения. "Первое потомство появилось у обитателей зоопарка "Чудесный" - уссурийских тигров Кристал и Алмаза 21 июня. Малыши, каждый весом около одного килограмма, чувствуют себя хорошо и демонстрируют прекрасный аппетит. Мама малышей также прекрасно себя чувствует и привыкает к новой роли", - сказал собеседник. По его словам, оба малыша – мальчики. Самцу Алмазу сейчас шесть лет, тигрице Кристал - десять лет, она "скрывала" свою беременность. "Повадки Кристал практически не поменялись во время беременности. В фигуре она тоже прибавила незначительно, поэтому ей удалось скрывать от посетителей свое интересное положение. Рождение тигрят в зоопарках очень редкое и всегда долгожданное событие. То, что у наших тигров появилось потомство, готовит о том, что для них созданы комфортные условия проживания", - привели в зоопарке комментарий руководителя Екатерины Зотовой. Посмотреть на тигрят посетили смогут, когда они окрепнут. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20240814/tigry-1966065116.html
https://ria.ru/20250617/primore-2023287947.html
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Новорожденные тигрята в зоопарке Приморья
Два тигренка родились у пары краснокнижных хищников в зоопарке Приморья, сообщил РИА Новости представитель учреждения.
2025-06-23T05:47
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россия, хабаровский край, еврейская автономная область, екатерина зотова, обрушение железнодорожного моста в курской области, общество
Хорошие новости, Россия, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Екатерина Зотова, Обрушение железнодорожного моста в Курской области, Общество
В приморском зоопарке родились два детеныша амурских тигров
В приморском зоопарке Чудесный родились два детеныша амурских тигров