https://ria.ru/20250623/tigry-2024732437.html

В приморском зоопарке родились два детеныша амурских тигров

В приморском зоопарке родились два детеныша амурских тигров - РИА Новости, 23.06.2025

В приморском зоопарке родились два детеныша амурских тигров

Два детеныша родились у пары краснокнижных амурских тигров в зоопарке "Чудесный" в Приморье, сообщил РИА Новости представитель учреждения. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T05:47:00+03:00

2025-06-23T05:47:00+03:00

2025-06-23T08:43:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Два детеныша родились у пары краснокнижных амурских тигров в зоопарке "Чудесный" в Приморье, сообщил РИА Новости представитель учреждения. "Первое потомство появилось у обитателей зоопарка "Чудесный" - уссурийских тигров Кристал и Алмаза 21 июня. Малыши, каждый весом около одного килограмма, чувствуют себя хорошо и демонстрируют прекрасный аппетит. Мама малышей также прекрасно себя чувствует и привыкает к новой роли", - сказал собеседник. По его словам, оба малыша – мальчики. Самцу Алмазу сейчас шесть лет, тигрице Кристал - десять лет, она "скрывала" свою беременность. "Повадки Кристал практически не поменялись во время беременности. В фигуре она тоже прибавила незначительно, поэтому ей удалось скрывать от посетителей свое интересное положение. Рождение тигрят в зоопарках очень редкое и всегда долгожданное событие. То, что у наших тигров появилось потомство, готовит о том, что для них созданы комфортные условия проживания", - привели в зоопарке комментарий руководителя Екатерины Зотовой. Посмотреть на тигрят посетили смогут, когда они окрепнут. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20240814/tigry-1966065116.html

https://ria.ru/20250617/primore-2023287947.html

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Новорожденные тигрята в зоопарке Приморья Два тигренка родились у пары краснокнижных хищников в зоопарке Приморья, сообщил РИА Новости представитель учреждения. 2025-06-23T05:47 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, хабаровский край, еврейская автономная область, екатерина зотова, обрушение железнодорожного моста в курской области, общество