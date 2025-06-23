СБУ распространяет фейки об обмене тел погибших военных, сообщил источник
Обвинения России в подмене тел появились после того, как передачей занялась СБУ
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины распространяет фейки о подмене Россией тел погибших военных ВСУ, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Основные тезисы — в материале РИА Новости.
- Глава МВД Украины Игорь Клименко 19 июня обвинил Россию в подлоге при передаче тел военных ВСУ.
- В качестве подтверждения были представлены фотографии военного билета и личного жетона погибшего российского бойца А. В. Бугаева, чье тело Москва якобы подбросила в мешке за номером 192/25 во время гуманитарного процесса.
- При этом в начале года в мешке под этим номером Киеву передали останки военнослужащего ВСУ в украинской форме и с копией военного билета.
- Его идентифицировали как Дидыка Николая Ивановича, 4 сентября 1968 года рождения, погибшего в районе населенного пункта Спорное Бахмутского района Донецкой области 6 мая 2024-го.
© РИА НовостиПодтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
1 из 5
© РИА НовостиПодтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
2 из 5
© РИА НовостиПодтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
3 из 5
© РИА НовостиПодтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
4 из 5
© РИА НовостиПодтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
5 из 5
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
1 из 5
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
2 из 5
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
3 из 5
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
4 из 5
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
5 из 5
- Тело украинского боевика захоронили 12 июня этого года, что подтверждает некролог, размещенный на сайте Обуховского городского совета Киевской области.
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"Необходимо отметить, что украинская сторона передала мешок с останками российского военнослужащего не за номером 192/25, а за номером 567, что заверено актом передачи. Таким образом, Клименко или врал, или вообще не в курсе событий".
- Что касается "возвращения тела российского военнослужащего Бугаева А. В.", то, согласно акту, Киеву передали мешок за номером 567 с останками неидентифицированного военного в форме образца ВСУ без каких-либо документов и жетона.
- Украинская сторона, в свою очередь, вернула мешок за номером 567, в котором якобы находилось тело российского бойца. Внутри уже были документы, жетон и личный телефон, принадлежавшие Бугаеву А. В.
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"Военнослужащий Бугаев А. В. пропал без вести около года назад и, по всей видимости, погиб. Тело <...> пролежало более года, при этом документы сохранились в идеальном состоянии. И это говорит о том, что у кого-то они хранились отдельно".
- У России есть четкая схема сбора, идентификации и передачи тел украинских боевиков.
- Сначала отдают тела с документами, жетонами и в форме образца ВСУ, а также останки тел в такой форме с присвоением идентификационного номера, который заносят в акт на передачу, и фотофиксацией.
- Один из экземпляров акта передают в Международный комитет Красного Креста, а другой — украинской стороне.
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"Не исключено, что обвинения Клименко являются провокацией. Украина неоднократно срывала сроки репатриации тел военнослужащих, поэтому данное обвинение могло быть инсценировано для очернения гуманитарной акции, организованной российской стороной в качестве акта доброй воли".
- Когда вопросами передачи тел военных занималось ГУР Минобороны Украины, никаких сбоев и провокаций не было, но после того, как к этому приступила СБУ, стали появляться "ципсошные" обвинения.
- Москва готова передать еще три тысячи тел боевиков ВСУ, но украинская сторона их не забирает, поэтому попытки киевского режима по дискредитации России безосновательны.
Передача тел погибших украинских военных
- Россия и Украина договорились о передаче тел на переговорах в Стамбуле 2 июня.
- Киев пытался сорвать договоренности, 7 июня неожиданно перенеся приемку тел.
- Процесс удалось начать лишь 11 июня, он прошел поэтапно и завершился 16-го числа.
- Россия отдала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.
- Взамен Киев вернул тела 79 павших российских бойцов.