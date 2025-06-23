https://ria.ru/20250623/tela-2024888704.html

СБУ распространяет фейки об обмене тел погибших военных, сообщил источник

СБУ распространяет фейки об обмене тел погибших военных, сообщил источник - РИА Новости, 23.06.2025

СБУ распространяет фейки об обмене тел погибших военных, сообщил источник

Служба безопасности Украины распространяет фейки о подмене Россией тел погибших военных ВСУ, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:04:00+03:00

2025-06-23T17:04:00+03:00

2025-06-23T18:06:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины распространяет фейки о подмене Россией тел погибших военных ВСУ, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Основные тезисы — в материале РИА Новости. "Необходимо отметить, что украинская сторона передала мешок с останками российского военнослужащего не за номером 192/25, а за номером 567, что заверено актом передачи. Таким образом, Клименко или врал, или вообще не в курсе событий"."Военнослужащий Бугаев А. В. пропал без вести около года назад и, по всей видимости, погиб. Тело <...> пролежало более года, при этом документы сохранились в идеальном состоянии. И это говорит о том, что у кого-то они хранились отдельно"."Не исключено, что обвинения Клименко являются провокацией. Украина неоднократно срывала сроки репатриации тел военнослужащих, поэтому данное обвинение могло быть инсценировано для очернения гуманитарной акции, организованной российской стороной в качестве акта доброй воли".Передача тел погибших украинских военных

https://ria.ru/20250620/medinskij-2024408894.html

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

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украина, россия, стамбул, владимир мединский, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, международный комитет красного креста (мккк), в мире, игорь клименко, киев