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СБУ распространяет фейки об обмене тел погибших военных, сообщил источник - РИА Новости, 23.06.2025
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17:04 23.06.2025 (обновлено: 18:06 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/tela-2024888704.html
СБУ распространяет фейки об обмене тел погибших военных, сообщил источник
СБУ распространяет фейки об обмене тел погибших военных, сообщил источник - РИА Новости, 23.06.2025
СБУ распространяет фейки об обмене тел погибших военных, сообщил источник
Служба безопасности Украины распространяет фейки о подмене Россией тел погибших военных ВСУ, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:04:00+03:00
2025-06-23T18:06:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины распространяет фейки о подмене Россией тел погибших военных ВСУ, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Основные тезисы — в материале РИА Новости. "Необходимо отметить, что украинская сторона передала мешок с останками российского военнослужащего не за номером 192/25, а за номером 567, что заверено актом передачи. Таким образом, Клименко или врал, или вообще не в курсе событий".&quot;Военнослужащий Бугаев А. В. пропал без вести около года назад и, по всей видимости, погиб. Тело &lt;...&gt; пролежало более года, при этом документы сохранились в идеальном состоянии. И это говорит о том, что у кого-то они хранились отдельно&quot;.&quot;Не исключено, что обвинения Клименко являются провокацией. Украина неоднократно срывала сроки репатриации тел военнослужащих, поэтому данное обвинение могло быть инсценировано для очернения гуманитарной акции, организованной российской стороной в качестве акта доброй воли&quot;.Передача тел погибших украинских военных
https://ria.ru/20250620/medinskij-2024408894.html
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украина, россия, стамбул, владимир мединский, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, международный комитет красного креста (мккк), в мире, игорь клименко, киев
Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), В мире, Игорь Клименко, Киев
СБУ распространяет фейки об обмене тел погибших военных, сообщил источник

Обвинения России в подмене тел появились после того, как передачей занялась СБУ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины распространяет фейки о подмене Россией тел погибших военных ВСУ, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Основные тезисы — в материале РИА Новости.
  • Глава МВД Украины Игорь Клименко 19 июня обвинил Россию в подлоге при передаче тел военных ВСУ.
  • В качестве подтверждения были представлены фотографии военного билета и личного жетона погибшего российского бойца А. В. Бугаева, чье тело Москва якобы подбросила в мешке за номером 192/25 во время гуманитарного процесса.
  • При этом в начале года в мешке под этим номером Киеву передали останки военнослужащего ВСУ в украинской форме и с копией военного билета.
  • Его идентифицировали как Дидыка Николая Ивановича, 4 сентября 1968 года рождения, погибшего в районе населенного пункта Спорное Бахмутского района Донецкой области 6 мая 2024-го.
© РИА НовостиПодтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
1 из 5
© РИА НовостиПодтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
2 из 5
© РИА НовостиПодтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
3 из 5
© РИА НовостиПодтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
4 из 5
© РИА НовостиПодтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
5 из 5
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
1 из 5
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
2 из 5
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
3 из 5
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
4 из 5
Подтверждение фейкового сообщения МВД Украины о подлоге при передаче тел военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
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  • Тело украинского боевика захоронили 12 июня этого года, что подтверждает некролог, размещенный на сайте Обуховского городского совета Киевской области.
«
"Необходимо отметить, что украинская сторона передала мешок с останками российского военнослужащего не за номером 192/25, а за номером 567, что заверено актом передачи. Таким образом, Клименко или врал, или вообще не в курсе событий".
  • Что касается "возвращения тела российского военнослужащего Бугаева А. В.", то, согласно акту, Киеву передали мешок за номером 567 с останками неидентифицированного военного в форме образца ВСУ без каких-либо документов и жетона.
  • Украинская сторона, в свою очередь, вернула мешок за номером 567, в котором якобы находилось тело российского бойца. Внутри уже были документы, жетон и личный телефон, принадлежавшие Бугаеву А. В.
«

"Военнослужащий Бугаев А. В. пропал без вести около года назад и, по всей видимости, погиб. Тело <...> пролежало более года, при этом документы сохранились в идеальном состоянии. И это говорит о том, что у кого-то они хранились отдельно".

  • У России есть четкая схема сбора, идентификации и передачи тел украинских боевиков.
  • Сначала отдают тела с документами, жетонами и в форме образца ВСУ, а также останки тел в такой форме с присвоением идентификационного номера, который заносят в акт на передачу, и фотофиксацией.
  • Один из экземпляров акта передают в Международный комитет Красного Креста, а другой — украинской стороне.
«

"Не исключено, что обвинения Клименко являются провокацией. Украина неоднократно срывала сроки репатриации тел военнослужащих, поэтому данное обвинение могло быть инсценировано для очернения гуманитарной акции, организованной российской стороной в качестве акта доброй воли".

  • Когда вопросами передачи тел военных занималось ГУР Минобороны Украины, никаких сбоев и провокаций не было, но после того, как к этому приступила СБУ, стали появляться "ципсошные" обвинения.
  • Москва готова передать еще три тысячи тел боевиков ВСУ, но украинская сторона их не забирает, поэтому попытки киевского режима по дискредитации России безосновательны.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Мединский сравнил украинские заявления о телах с манипуляциями Геббельса
20 июня, 21:02

Передача тел погибших украинских военных

  • Россия и Украина договорились о передаче тел на переговорах в Стамбуле 2 июня.
  • Киев пытался сорвать договоренности, 7 июня неожиданно перенеся приемку тел.
  • Процесс удалось начать лишь 11 июня, он прошел поэтапно и завершился 16-го числа.
  • Россия отдала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.
  • Взамен Киев вернул тела 79 павших российских бойцов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Не под дых, а в сердце: Украина получила удар, от которого уже не оправится
11 июня, 08:00
 
УкраинаРоссияСтамбулВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)В миреИгорь КлименкоКиев
 
 
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