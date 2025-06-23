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Источник назвал обвинения Киева в подлоге при передаче тел ВСУ провокацией - РИА Новости, 23.06.2025
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17:01 23.06.2025 (обновлено: 17:37 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/tela-2024887274.html
Источник назвал обвинения Киева в подлоге при передаче тел ВСУ провокацией
Источник назвал обвинения Киева в подлоге при передаче тел ВСУ провокацией - РИА Новости, 23.06.2025
Источник назвал обвинения Киева в подлоге при передаче тел ВСУ провокацией
Обвинение российской стороны якобы в подлоге, совершенном при передаче тел военнослужащих ВСУ украинской стороне, выдвинутое министром внутренних дел Украины... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:01:00+03:00
2025-06-23T17:37:00+03:00
космос - риа наука
украина
россия
стамбул
игорь клименко
владимир мединский
вооруженные силы украины
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Обвинение российской стороны якобы в подлоге, совершенном при передаче тел военнослужащих ВСУ украинской стороне, выдвинутое министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, – это провокация, у России есть четкая схема сбора, идентификации и передачи тел погибших украинских военных, и попытки киевского режима дискредитировать российскую сторону безосновательны, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Украинские СМИ распространили фейк о якобы подмене тела при обмене, чтобы попытаться "уколоть" Россию из-за пропорции при возвращении погибших, заявил в минувшую субботу РИА Новости источник в российской переговорной группе. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Позднее Мединский рассказал RT, что украинская сторона "раскручивает историю", что среди этих тел якобы есть российские солдаты, переодетые в украинскую форму. Этот фейк распространяют для общественного мнения Украины, чтобы "создать искаженное представление о пропорции потерь". "Глава МВД Украины Игорь Клименко на своем телеграм-канале 19 июня этого года обвинил российскую сторону в подлоге в ходе передачи тел военнослужащих ВСУ украинской стороне", - сказал осведомленный источник. "В качестве подтверждения представлены фотографии военного билета и личного жетона погибшего российского военнослужащего А.В.Бугаева, тело которого российская сторона якобы "цинично подбросила" в мешке за номером 192/25 во время гуманитарного процесса", - добавил источник. По его словам, согласно акту на передачу тел (останков) погибших, еще в начале 2025 года в мешке за номером 192/25 украинской стороне были переданы останки военнослужащего ВСУ, идентифицированного как Дидык Николай Иванович, 4 сентября 1968 года рождения, в украинской форме одежды с копией военного билета погибшего в районе населенного пункта Спорное Бахмутского района Донецкой области 6 мая 2024 года. "Нами установлено, что Дидык Н.И. был захоронен 12 июня 2025 года, что подтверждается некрологом, размещенным на сайте Обуховского городского совета Киевской области", - сказал источник. "Необходимо отметить, что украинская сторона передала мешок с останками российского военнослужащего не за номером 192/25, а за номером 567, что заверено актом передачи. Таким образом, Клименко или врал, или вообще не в курсе событий", - добавил источник. Что касается якобы возвращения тела российского военнослужащего Бугаева А.В., то, согласно акту на передачу тел (останков) погибших, украинской стороне был передан мешок под номером 567 с останками военнослужащего в форме образца ВСУ, не идентифицированного, без каких-либо документов и жетона, отметил источник. В свою очередь, украинская сторона обратно вернула мешок за номером 567, в котором якобы находилось тело российского военнослужащего. Там уже находились документы, жетон и личный телефон, принадлежавшие Бугаеву А.В. "Отмечаем, военнослужащий Бугаев А.В. пропал без вести около года назад и, по всей видимости, он погиб. Тело погибшего российского военнослужащего пролежало более года, при этом документы сохранились в идеальном состоянии, и это говорит о том, что у кого-то они хранились отдельно", - сказал источник. "Не исключено, что обвинения главой МВД Украины Клименко в адрес российской стороны являются провокацией. Украина неоднократно срывала сроки репатриации тел своих военнослужащих, поэтому данное обвинение могло быть инсценировано для очернения гуманитарной акции, организованной российской стороной в качестве акта доброй воли", - подчеркнул источник. "В настоящее время еще 3 тысяч тел погибших украинских военнослужащих российская сторона готова передать, но украинская сторона их не забирает. Поэтому попытки киевского режима по дискредитации российской стороны безосновательны", - заключил источник.
https://ria.ru/20250621/obmen-2024511628.html
https://ria.ru/20250621/obmen-2024511628.html
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космос - риа наука, украина, россия, стамбул, игорь клименко, владимир мединский, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк)
Космос - РИА Наука, Украина, Россия, Стамбул, Игорь Клименко, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), Специальная военная операция на Украине
Источник назвал обвинения Киева в подлоге при передаче тел ВСУ провокацией

Обвинения Киева в подлоге при передаче тел военных ВСУ назвали провокацией

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Обвинение российской стороны якобы в подлоге, совершенном при передаче тел военнослужащих ВСУ украинской стороне, выдвинутое министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, – это провокация, у России есть четкая схема сбора, идентификации и передачи тел погибших украинских военных, и попытки киевского режима дискредитировать российскую сторону безосновательны, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Украинские СМИ распространили фейк о якобы подмене тела при обмене, чтобы попытаться "уколоть" Россию из-за пропорции при возвращении погибших, заявил в минувшую субботу РИА Новости источник в российской переговорной группе.
Обмен телами погибших военных - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Источник рассказал, зачем Киев распространяет фейк о подмене тел при обмене
21 июня, 15:50
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Позднее Мединский рассказал RT, что украинская сторона "раскручивает историю", что среди этих тел якобы есть российские солдаты, переодетые в украинскую форму. Этот фейк распространяют для общественного мнения Украины, чтобы "создать искаженное представление о пропорции потерь".
"Глава МВД Украины Игорь Клименко на своем телеграм-канале 19 июня этого года обвинил российскую сторону в подлоге в ходе передачи тел военнослужащих ВСУ украинской стороне", - сказал осведомленный источник.
"В качестве подтверждения представлены фотографии военного билета и личного жетона погибшего российского военнослужащего А.В.Бугаева, тело которого российская сторона якобы "цинично подбросила" в мешке за номером 192/25 во время гуманитарного процесса", - добавил источник.
По его словам, согласно акту на передачу тел (останков) погибших, еще в начале 2025 года в мешке за номером 192/25 украинской стороне были переданы останки военнослужащего ВСУ, идентифицированного как Дидык Николай Иванович, 4 сентября 1968 года рождения, в украинской форме одежды с копией военного билета погибшего в районе населенного пункта Спорное Бахмутского района Донецкой области 6 мая 2024 года.
"Нами установлено, что Дидык Н.И. был захоронен 12 июня 2025 года, что подтверждается некрологом, размещенным на сайте Обуховского городского совета Киевской области", - сказал источник.
Обмен телами погибших военных - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Источник рассказал, зачем Киев распространяет фейк о подмене тел при обмене
21 июня, 15:50
«
"Необходимо отметить, что украинская сторона передала мешок с останками российского военнослужащего не за номером 192/25, а за номером 567, что заверено актом передачи. Таким образом, Клименко или врал, или вообще не в курсе событий", - добавил источник.
Что касается якобы возвращения тела российского военнослужащего Бугаева А.В., то, согласно акту на передачу тел (останков) погибших, украинской стороне был передан мешок под номером 567 с останками военнослужащего в форме образца ВСУ, не идентифицированного, без каких-либо документов и жетона, отметил источник.
В свою очередь, украинская сторона обратно вернула мешок за номером 567, в котором якобы находилось тело российского военнослужащего. Там уже находились документы, жетон и личный телефон, принадлежавшие Бугаеву А.В.
"Отмечаем, военнослужащий Бугаев А.В. пропал без вести около года назад и, по всей видимости, он погиб. Тело погибшего российского военнослужащего пролежало более года, при этом документы сохранились в идеальном состоянии, и это говорит о том, что у кого-то они хранились отдельно", - сказал источник.
"Не исключено, что обвинения главой МВД Украины Клименко в адрес российской стороны являются провокацией. Украина неоднократно срывала сроки репатриации тел своих военнослужащих, поэтому данное обвинение могло быть инсценировано для очернения гуманитарной акции, организованной российской стороной в качестве акта доброй воли", - подчеркнул источник.
"В настоящее время еще 3 тысяч тел погибших украинских военнослужащих российская сторона готова передать, но украинская сторона их не забирает. Поэтому попытки киевского режима по дискредитации российской стороны безосновательны", - заключил источник.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших
7 июня, 16:13
 
Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаУкраинаРоссияСтамбулИгорь КлименкоВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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