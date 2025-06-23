https://ria.ru/20250623/teksler-2024904683.html

Алексей Текслер: ПМЭФ стал очень успешным для Челябинской области

Алексей Текслер: ПМЭФ стал очень успешным для Челябинской области - РИА Новости, 23.06.2025

Алексей Текслер: ПМЭФ стал очень успешным для Челябинской области

Общий объем соглашений, которые подписала на Петербургском международном экономическом форуме Челябинская область, ожидаемо превысил 200 миллиардов рублей. При... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:41:00+03:00

2025-06-23T17:41:00+03:00

2025-06-23T17:41:00+03:00

челябинская область

алексей текслер

челябинская область

интервью

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Общий объем соглашений, которые подписала на Петербургском международном экономическом форуме Челябинская область, ожидаемо превысил 200 миллиардов рублей. При этом соглашения заключены не только в традиционных для региона сферах. О перспективах, которые открываются для региона, РИА Новости рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер:– Алексей Леонидович, каковы в этом году результаты участия региона в ПМЭФ?– У нас в этом году была обширная программа. Подписано около 30 соглашений. В первую очередь, с инвесторами. Общий объем инвестиций превысил 200 миллиардов рублей. Причем происходило не просто формальное подписание, а полноценное общение. Понятно, что все эти вопросы обсуждались заранее. И уже по ряду соглашений у нас есть решения, которые превышают параметры и договоренности в рамках подписанных соглашений. То есть это уже шаг вперед.Полагаю, что этот форум стал очень успешным для региона. Причем в разных сферах, не только в наших традиционных, касающихся промышленного сектора. Это и обрабатывающее производство, и агропромышленный сектор. У нас есть целый набор новых больших проектов. Проекты - одни из крупнейших в стране в своем секторе, в своем направлении. Есть планы, связанные с развитием нашей особой экономической зоны, и целый набор соглашений об инвестициях в туристическую отрасль, что меня очень радует. Туризм – быстрорастущий сегмент рынка.Первая из моих задач – поменять стереотипы о регионе. Все знают, что он промышленный, но он еще и очень красивый, с невероятным туристическим потенциалом, который мы уже реализуем. Новые соглашения позволят нам развивать горнолыжные курорты, строить отели в разных туристически привлекательных локациях.Есть и международные соглашения. У нас в этом году происходит активное общение с ЮАР. Челябинск подписывает побратимское соглашение с одним из муниципалитетов республики. Поэтому обширная повестка, уверен, даст хороший импульс развитию региона.– Какие отрасли промышленности региона интересны инвесторам?– Философия нашего экономического развития связана с тем, что мы развиваем наши традиционные отрасли, делая их более современными, инновационными. Это, конечно, обрабатывающие производства, машиностроение, металлургия, приборостроение.Если мы говорим про металлургию, то у нас сейчас реализуется проект, связанный с импортозамещением. Магнитогорский металлургический комбинат освоил абсолютно новое производство валков для прокатных станов на металлургических предприятиях. Раньше практически все валки привозились из-за границы. Сейчас мы завершаем разработку этого проекта.В машиностроении у нас сейчас реализуется проект по импортозамещению вместе с Уральским автомобильным заводом по выпуску комплектующих для ведущих мостов и передних осей для автомобилей повышенной грузоподъемности. Это платформенные решения, не только для линейки автомобилей "Урал", но в целом для всей нашей автопромышленности, которая выпускает грузовики.Среди проектов, которые мы реализуем, есть уникальные, связанные с промышленной робототехникой, центром которой Челябинская область сегодня является. Робототехнике на стенде Челябинской области на ПМЭФ было уделено особое внимание. Например, там промышленные роботы разыгрывали знаменитую партию нашего земляка, чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с болгарским гроссмейстером Василином Топаловым.Есть у нас важные проекты в сфере агропрома, которые активно привлекают инвесторов. Область входит в тройку лидеров в стране по производству макарон, круп, яиц. В Кизильском районе вместе с Минсельхозом строим племенной птицеводческий репродуктор "Уральский". Это уже чистое импортозамещение. Объект возводят для воспроизводства мясных кур пород отечественного кросса "Смена-9". Научную базу обеспечивает Южно-Уральский государственный аграрный университет. Репродуктор сможет воспроизводить до 2,5 миллионов племенных цыплят в год. Завершение запланировано на 2026 год.Если говорить про туризм, то, если несколько лет назад в эту сферу в основном инвестировали наши региональные компании, то сейчас мы уже подписываем несколько крупных соглашений с крупными федеральными сетями, с отельерами. Эта сфера, безусловно, показывает привлекательность Челябинской области.В целом мы создаем максимально комфортные условия для разных инвесторов. Для меня привлечение инвестиций – одно из важнейших направлений работы. В прошлом году у нас был очень хороший рост инвестиций и мы надеемся, что он продолжится дальше.– Недавно Челябинск принимал международный фестиваль нового формата "Креативная неделя – Урал" (Russian Creative Week). Какие меры поддержки креативных индустрий воплощаются в жизнь?- Наверное, самый из быстрорастущих секторов экономики – это креативная индустрия, где область стала одним из лидеров в России. Это одна из сфер, которая находится в повестке работы комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономик и финансы", председателем которой я являюсь. Мы принимали участие в выходе в прошлом году Федерального закона №330-ФЗ. Это очень важный закон, который институализировал принципы, понятия, подходы, дал возможности стимулировать креативный сектор экономики, в том числе, за счет бюджетной поддержки. Мы – один из первых регионов, которые приняли свой региональный закон "О регулировании отношений в сфере креативных (творческих) индустрий".Область участвует в развитии всех 24 направлений креативных индустрий. Уже есть результат. У нас сформирована определенная инфраструктура, есть активное бизнес-сообщество. Мы приняли ряд решений в части мер поддержки для креативных индустрий. Это может быть помощь в проведении выставок, показов, софинансирование рекламных и прочих направлений.Закон определил возможность создания реестра компаний, которые занимаются развитием креативных индустрий. Для того, чтобы стимулировать вхождение компаний в реестр, будем оказывать им поддержку в развитии по всем направлении, создавать соответствующую инфраструктуру, похожую на то, что мы делаем для поддержки малого бизнеса. По всей стране существует сеть "Мой бизнес". Мы хотим вывести эти меры поддержки на федеральный уровень.Кстати, Челябинск был первым регионом, где появился центр "Мой бизнес". Дальше эта практика стала, как наилучшая, развиваться по всей стране. В части креативных индустрий мы идем в принципе по этому же пути.– Какие меры поддержки участников СВО существуют в регионе?– Мы начали реализацию программы "Время героев Южного Урала". Закончился отбор участников. Мы работали вместе с РАНХиГС. Собственно, филиал Президентской академии и станет базовой структурой, где будет проходить процесс обучения. Отобрали 66 ребят примерно из тысячи желающих. Это очень важный проект для нас. Во время региональной прямой линии в декабре я объявил, что мы начинаем эту программу по поручению президента РФ, который уделяет ей серьезное внимание. Рассчитываем, что ребята смогут пополнить ряды лидеров положительных изменений в Челябинской области. И не только работая в областном правительстве или в муниципалитетах. Бизнес тоже заинтересован в таких людях. Поэтому я возлагаю большие надежды на этот проект.Сейчас у нас идет активная избирательная компания. Практически во всех муниципалитетах региона в этом году будут выборы. Было предварительное голосование "Единой России". Около 10% его участников были ветеранами СВО. Это достаточно высокий показатель. Мы уделяем значительное внимание тому, чтобы ребята, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, доказав свою преданность Родине, приходили во власть, занимались политикой как действующие депутаты. Надеюсь, что по итогам программы "Время героев", ребята проявят себя и на конкретных исполнительных должностях в органах власти, и в муниципальных структурах, и на наших предприятиях.Вы знаете, мы одни из первых в стране построили с нуля Центр поддержки и реабилитации участников СВО – большой объект. Там же находятся и фонд "Защитники Отечества", и центр занятости, можно получить психологическую, юридическую помощь. Там находятся адаптационные квартиры, выдается необходимое оборудование. Фактически это формат "одного окна". Теперь мы развиваем филиальную сеть центра в Магнитогорске, Златоусте, Миассе.Отдельное внимание мы уделяем медицинской реабилитации, усиливаем госпиталь ветеранов войн, открыли в нашей крупнейшей областной больнице № 3 Центр реабилитации, абсолютно современный, с новым оборудованием. Тоже самое сделали в Магнитогорске на базе городской больницы № 2, в Еманжелинске. В течение последних двух лет коренным образом модернизировали госпиталь министерства обороны в Челябинске. Занимаемся развитием адаптивных видов спорта. Это тоже очень важный элемент реабилитации ребят, которые возвращаются. Конечно, есть достаточно широкий набор традиционных мер поддержки как участников СВО, так и членов их семей.– Что делается в плане социальной поддержки граждан в области в целом?– Я бы хотел обратить особое внимание на меры, связанные с демографией, с поддержкой семей с детьми и здоровьесбережения. Этим мы занимаемся вместе с федеральным центром в рамках национальных проектов. Коэффициент рождаемости у нас выше, чем в среднем по стране. Это тот тренд, который мы планируем развивать. Мер поддержки много. Например, недавно приняли региональный закон о семейном студенческом капитале. Это мера, направленная на семьи студентов, которые принимают решение родить ребенка, не бросая обучение в вузе. Один миллион рублей, который мы выплачиваем, можно направить на аренду квартиры, на оплату обучения, на первый взнос при покупке квартиры, на медицинское обслуживание для ребенка.Думаем сейчас по направлению, связанному с ясельными группами при вузах, при предприятиях, чтобы можно было там оставлять детей, с обеспечением местами в детских садах для детей от трех лет и выше.

https://ria.ru/20250621/balet-2024535843.html

https://ria.ru/20250620/teksler-2024378467.html

https://ria.ru/20250620/investklimat-2024248579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей текслер, челябинская область, интервью