Театр будущего: студенческая "Волшебная гора" покорила Сцену "Мельников"
Студенческий дебют "Волшебная гора" впервые вошел в репертуар Театра на Бронной
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия МамаеваСпектакль "Волшебная гора"
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия Мамаева
Спектакль "Волшебная гора"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На новой площадке Театра на Бронной состоялся закрытый показ дипломной работы выпускного курса Мастерской Геннадия и Натальи Назаровых (актерский факультет ГИТИСа) – спектакля "Волшебная гора". Постановка по мотивам одноименного романа Томаса Манна теперь официально вошла в репертуар Сцены "Мельников" и появится на афишах будущего сезона.
Спектакль-прозрение
Альпы, диагнозы и философия конца эпохи. "Волшебная гора" — спектакль, где на сцене тишина говорит громче слов, а студенческая работа становится событием нового театрального сезона.
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия МамаеваАктеры играют в спектакле "Волшебная гора"
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия Мамаева
Актеры играют в спектакле "Волшебная гора"
Площадка активно сотрудничает с начинающими артистами. В случае с "Волшебной горой" зритель получил не пробу пера, а цельное театральное высказывание. Студенческие проекты редко получают дальнейшее развитие, но эта работа была принята в репертуар.
Когда болезнь — образ, а тишина — напряжение
Спектакль переносит в предвоенную Европу 1913 года, где жизнь замедляется, а размышления о смерти и свободе звучат все чаще. Ганс Кастроп приезжает в альпийский санаторий "Берггоф" навестить кузена Иоахима Цимсена, но задерживается там надолго. Ему не мешают ни холод, ни одиночество, ни постоянное присутствие смерти.
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия МамаеваСпектакль "Волшебная гора" вошел в репертуар Сцены "Мельников" и появится на афишах будущего сезона
Спектакль "Волшебная гора" вошел в репертуар Сцены "Мельников" и появится на афишах будущего сезона
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия Мамаева
1 из 2
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия МамаеваСцена из спектакля "Волшебная гора"
Сцена из спектакля "Волшебная гора"
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия Мамаева
2 из 2
Спектакль "Волшебная гора" вошел в репертуар Сцены "Мельников" и появится на афишах будущего сезона
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия Мамаева
1 из 2
Сцена из спектакля "Волшебная гора"
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия Мамаева
2 из 2
Только закончивший университет Ганс оказывается в обществе удивительных людей, образы которых воплощают разные мысли и стремления. Эти встречи помогают ему глубже понять себя и окружающих. Каждый герой этого мира несет определённую идею или тревогу. Между разговорами и молчанием — внутренняя работа. Среди гор и тумана зритель начинает различать контуры эпохи, которая вот-вот исчезнет.
Из стен ГИТИСа — в афишу нового театра
Постановка Назаровых строится, скорее, не на иллюстрации, а на интерпретации текста. Это спектакль, в котором звучит собственная интонация, без оглядки на привычные формы. Здесь, кажется, нет внешнего конфликта, но есть плотное внутреннее движение, мало событий, но много воздуха и смысла.
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия МамаеваСпектакль "Волшебная гора" вошел в репертуар Сцены "Мельников"
Спектакль "Волшебная гора" вошел в репертуар Сцены "Мельников"
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия Мамаева
1 из 3
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия МамаеваСпектакль "Волшебная гора"
Спектакль "Волшебная гора"
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия Мамаева
2 из 3
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия МамаеваСпектакль "Волшебная гора" поставленпо мотивам одноименного романа Томаса Манна
Спектакль "Волшебная гора" поставленпо мотивам одноименного романа Томаса Манна
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия Мамаева
3 из 3
Спектакль "Волшебная гора" вошел в репертуар Сцены "Мельников"
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия Мамаева
1 из 3
Спектакль "Волшебная гора"
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия Мамаева
2 из 3
Спектакль "Волшебная гора" поставленпо мотивам одноименного романа Томаса Манна
© Фото предоставлено Пресс-службой Театра на Бронной/Анастасия Мамаева
3 из 3
Сцена "Мельников" располагается в здании ДК имени Русакова, памятнике архитектуры конструктивизма в районе Сокольники. В январе 2025 года она вошла в состав Театра на Бронной. В июне 2024 художественным руководителем стал Константин Богомолов. Под его началом площадка начала формировать обновлённую театральную повестку, в которой сохраняется внимание к классике.
Генеральный информационный партнер Театра на Бронной – РИА Новости.