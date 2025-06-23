https://ria.ru/20250623/teatr-2024870809.html

Театр будущего: студенческая "Волшебная гора" покорила Сцену "Мельников"

Театр будущего: студенческая "Волшебная гора" покорила Сцену "Мельников" - РИА Новости, 23.06.2025

Театр будущего: студенческая "Волшебная гора" покорила Сцену "Мельников"

На новой площадке Театра на Бронной состоялся закрытый показ дипломной работы выпускного курса Мастерской Геннадия и Натальи Назаровых (актерский факультет... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:03:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На новой площадке Театра на Бронной состоялся закрытый показ дипломной работы выпускного курса Мастерской Геннадия и Натальи Назаровых (актерский факультет ГИТИСа) – спектакля "Волшебная гора". Постановка по мотивам одноименного романа Томаса Манна теперь официально вошла в репертуар Сцены "Мельников" и появится на афишах будущего сезона.Спектакль-прозрениеАльпы, диагнозы и философия конца эпохи. "Волшебная гора" — спектакль, где на сцене тишина говорит громче слов, а студенческая работа становится событием нового театрального сезона.Площадка активно сотрудничает с начинающими артистами. В случае с "Волшебной горой" зритель получил не пробу пера, а цельное театральное высказывание. Студенческие проекты редко получают дальнейшее развитие, но эта работа была принята в репертуар.Когда болезнь — образ, а тишина — напряжениеСпектакль переносит в предвоенную Европу 1913 года, где жизнь замедляется, а размышления о смерти и свободе звучат все чаще. Ганс Кастроп приезжает в альпийский санаторий "Берггоф" навестить кузена Иоахима Цимсена, но задерживается там надолго. Ему не мешают ни холод, ни одиночество, ни постоянное присутствие смерти.Только закончивший университет Ганс оказывается в обществе удивительных людей, образы которых воплощают разные мысли и стремления. Эти встречи помогают ему глубже понять себя и окружающих. Каждый герой этого мира несет определённую идею или тревогу. Между разговорами и молчанием — внутренняя работа. Среди гор и тумана зритель начинает различать контуры эпохи, которая вот-вот исчезнет.Из стен ГИТИСа — в афишу нового театраПостановка Назаровых строится, скорее, не на иллюстрации, а на интерпретации текста. Это спектакль, в котором звучит собственная интонация, без оглядки на привычные формы. Здесь, кажется, нет внешнего конфликта, но есть плотное внутреннее движение, мало событий, но много воздуха и смысла.Сцена "Мельников" располагается в здании ДК имени Русакова, памятнике архитектуры конструктивизма в районе Сокольники. В январе 2025 года она вошла в состав Театра на Бронной. В июне 2024 художественным руководителем стал Константин Богомолов. Под его началом площадка начала формировать обновлённую театральную повестку, в которой сохраняется внимание к классике.Генеральный информационный партнер Театра на Бронной – РИА Новости.

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Мария Селиванова

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