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В Татарстане задержали подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 23.06.2025
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11:23 23.06.2025 (обновлено: 11:35 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/tatarstan-2024780824.html
В Татарстане задержали подозреваемого в подготовке теракта
В Татарстане задержали подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 23.06.2025
В Татарстане задержали подозреваемого в подготовке теракта
Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя Нижнекамска, который планировал заложить взрывное устройство на нефтехимическом комплексе, где... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:23:00+03:00
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происшествия
нижнекамск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КАЗАНЬ, 23 июн – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя Нижнекамска, который планировал заложить взрывное устройство на нефтехимическом комплексе, где работал, сообщает ведомство. "Целью террориста стал крупный нефтехимический комплекс города Нижнекамск. Согласно плану, разработанному украинскими спецслужбами, задержанный должен был забрать взрывное устройство из тайника, незаметно пронести его и заложить на территории предприятия, на котором работал фигурант дела, после чего покинуть страну", - говорится в сообщении. В результате проверки координат расположения схрона сотрудники УФСБ обнаружили элементы самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту.
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Задержание жителя Нижнекамска, который по заданию украинских спецслужб планировал теракт на нефтехимическом комплексе
Силовики задержали жителя Нижнекамска, который по заданию украинских спецслужб планировал теракт на нефтехимическом комплексе, сообщили в УФСБ по региону. Задержанный должен был забрать взрывное устройство из тайника, незаметно пронести его и заложить на территории предприятия, на котором работал фигурант дела, после чего покинуть страну Возбуждено дело о подготовке к теракту.
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происшествия, нижнекамск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Нижнекамск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Татарстане задержали подозреваемого в подготовке теракта

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта на нефтехимическом комплексе

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КАЗАНЬ, 23 июн – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя Нижнекамска, который планировал заложить взрывное устройство на нефтехимическом комплексе, где работал, сообщает ведомство.
"Целью террориста стал крупный нефтехимический комплекс города Нижнекамск. Согласно плану, разработанному украинскими спецслужбами, задержанный должен был забрать взрывное устройство из тайника, незаметно пронести его и заложить на территории предприятия, на котором работал фигурант дела, после чего покинуть страну", - говорится в сообщении.
В результате проверки координат расположения схрона сотрудники УФСБ обнаружили элементы самодельного взрывного устройства.
Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту.
Суд - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Обвиняемому в подготовке теракта под Калининградом готовили "отход"
18 июня, 06:20
 
ПроисшествияНижнекамскРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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