https://ria.ru/20250623/svr-2024849357.html

СВР: Сербия знает, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военных

СВР: Сербия знает, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военных - РИА Новости, 23.06.2025

СВР: Сербия знает, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военных

В Сербии хорошо известно, что их ракеты и снаряды, производимые для Киева и собираемые в основном в Чехии и Болгарии, будут убивать российских военных и жителей РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:57:00+03:00

2025-06-23T14:57:00+03:00

2025-06-23T15:11:00+03:00

сербия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Сербии хорошо известно, что их ракеты и снаряды, производимые для Киева и собираемые в основном в Чехии и Болгарии, будут убивать российских военных и жителей населенных пунктов России, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии. При этом производителям в Сербии хорошо известны реальные потребители их продукции и то, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военнослужащих и жителей населенных пунктов России", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250623/serbiya-2024848032.html

сербия

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2025

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сербия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)