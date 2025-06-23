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СВР: Сербия знает, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военных
СВР: Сербия знает, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военных - РИА Новости, 23.06.2025
СВР: Сербия знает, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военных
В Сербии хорошо известно, что их ракеты и снаряды, производимые для Киева и собираемые в основном в Чехии и Болгарии, будут убивать российских военных и жителей РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:57:00+03:00
2025-06-23T14:57:00+03:00
2025-06-23T15:11:00+03:00
сербия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Сербии хорошо известно, что их ракеты и снаряды, производимые для Киева и собираемые в основном в Чехии и Болгарии, будут убивать российских военных и жителей населенных пунктов России, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии. При этом производителям в Сербии хорошо известны реальные потребители их продукции и то, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военнослужащих и жителей населенных пунктов России", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250623/serbiya-2024848032.html
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сербия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Сербия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР: Сербия знает, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военных
СВР: Сербии известно, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военных