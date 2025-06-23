https://ria.ru/20250623/svo-2024766830.html

Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре

Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 23.06.2025

Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре

Российские войска улучшили позиции в Часовом Яре, где продолжаются городские бои, и на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил глава... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:30:00+03:00

2025-06-23T10:30:00+03:00

2025-06-23T10:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

часов яр

константиновка

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в Часовом Яре, где продолжаются городские бои, и на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Также Часов Яр, где еще (идут – ред.) городские бои, и в районе населенного пункта Ступочки достаточно горячо там, но, тем не менее, видим улучшение позиций, равно как и на краснолиманском направлении", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил и о важности города Константиновка, который долгое время ВСУ использовали как некий хаб для переброски боекомплекта и личного состава как раз в Славянско-Краматорскую агломерацию. "И в обратном порядке, т.е. проходила вся и проходит пока еще, и эвакуация раненых, и прочее. В общем, после его освобождения у противника вся логистика в этом плане будет перерезана", - отметил Пушилин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

часов яр

константиновка

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донецкая народная республика, часов яр, константиновка, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность