https://ria.ru/20250623/svo-2024766830.html
Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре
Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 23.06.2025
Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре
Российские войска улучшили позиции в Часовом Яре, где продолжаются городские бои, и на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил глава... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:30:00+03:00
2025-06-23T10:30:00+03:00
2025-06-23T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
константиновка
денис пушилин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в Часовом Яре, где продолжаются городские бои, и на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Также Часов Яр, где еще (идут – ред.) городские бои, и в районе населенного пункта Ступочки достаточно горячо там, но, тем не менее, видим улучшение позиций, равно как и на краснолиманском направлении", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил и о важности города Константиновка, который долгое время ВСУ использовали как некий хаб для переброски боекомплекта и личного состава как раз в Славянско-Краматорскую агломерацию. "И в обратном порядке, т.е. проходила вся и проходит пока еще, и эвакуация раненых, и прочее. В общем, после его освобождения у противника вся логистика в этом плане будет перерезана", - отметил Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, часов яр, константиновка, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Константиновка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре
Пушилин: ВС России улучшили позиции в Часовом Яре