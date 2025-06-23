https://ria.ru/20250623/svecha-2024767330.html

В Сиднее прошла акция "Свеча памяти"

В Сиднее прошла акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 23.06.2025

В Сиднее прошла акция "Свеча памяти"

Ежегодная акция "Свеча памяти" состоялась в Сиднее на территории генконсульства России в День памяти и скорби и 84-й годовщины начала Великой Отечественной... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:32:00+03:00

2025-06-23T10:32:00+03:00

2025-06-23T10:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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сергей урсуляк

волонтеры победы

день памяти и скорби

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ежегодная акция "Свеча памяти" состоялась в Сиднее на территории генконсульства России в День памяти и скорби и 84-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в понедельник в генеральном консульстве России в Сиднее. "Двадцать второго июня 2025 года, в 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в генконсульстве России в Сиднее прошла акция "Свеча памяти" с участием представителей посольства России в Канберре и неравнодушных соотечественников", - сказано в сообщении Telegram-канала генконсульства. Отмечается, что генеральный консул России в Сиднее Зарина Габиева поблагодарила собравшихся за участие в мероприятии и акцентировала глубокий смысл акции, "подчеркивающий важность мира, единства и памяти о тех, кто боролся за свободу и независимость Родины". Как уточнили в российском генконсульстве, участники почтили минутой молчания память погибших во время Великой Отечественной войны, а Волонтеры Победы в Австралии зажгли свечи памяти. Также в рамках акции был показан военно-исторический фильм "Праведник" режиссера Сергея Урсуляка.

https://ria.ru/20250622/rossiyane-2024668248.html

https://ria.ru/20250622/pamyat-2024627452.html

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в мире, россия, сидней, канберра, сергей урсуляк, волонтеры победы, день памяти и скорби