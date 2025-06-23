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ВС России поразили центр подготовки мобилизованных ВСУ в районе Сум
ВС России поразили центр подготовки мобилизованных ВСУ в районе Сум - РИА Новости, 23.06.2025
ВС России поразили центр подготовки мобилизованных ВСУ в районе Сум
Российские войска поразили ракетным комплексом "Искандер" центр подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы, уничтожено до 100 человек,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:33:00+03:00
2025-06-23T12:33:00+03:00
2025-06-23T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские войска поразили ракетным комплексом "Искандер" центр подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы, уничтожено до 100 человек, сообщили в Минобороны РФ.Министерство опубликовало кадры объективного контроля поражения оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Искандер" центра подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы."В результате удара уничтожено до 100 боевиков личного состава и до 14 единиц автомобильной и бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удар "Искандером" по центру подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ
Российские военные нанесли удар "Искандером" по центру подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе Сум, сообщило Минобороны.
Уничтожено до 100 человек личного состава и до 14 единиц техники, отметили в министерстве.
2025-06-23T12:33
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россия, сумы, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили центр подготовки мобилизованных ВСУ в районе Сум
Минобороны: ВС РФ поразили "Искандером" центр подготовки мобилизованных ВСУ