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ВС России поразили центр подготовки мобилизованных ВСУ в районе Сум

ВС России поразили центр подготовки мобилизованных ВСУ в районе Сум - РИА Новости, 23.06.2025

ВС России поразили центр подготовки мобилизованных ВСУ в районе Сум

Российские войска поразили ракетным комплексом "Искандер" центр подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы, уничтожено до 100 человек,... РИА Новости, 23.06.2025

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2025-06-23T12:34:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские войска поразили ракетным комплексом "Искандер" центр подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы, уничтожено до 100 человек, сообщили в Минобороны РФ.Министерство опубликовало кадры объективного контроля поражения оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Искандер" центра подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы."В результате удара уничтожено до 100 боевиков личного состава и до 14 единиц автомобильной и бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удар "Искандером" по центру подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ Российские военные нанесли удар "Искандером" по центру подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе Сум, сообщило Минобороны. Уничтожено до 100 человек личного состава и до 14 единиц техники, отметили в министерстве. 2025-06-23T12:33 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, сумы, вооруженные силы украины