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Суд ликвидировал Фонд содействия историческому просвещению "Мемориал" - РИА Новости, 23.06.2025
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06:08 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/sud-2024733617.html
Суд ликвидировал Фонд содействия историческому просвещению "Мемориал"
Суд ликвидировал Фонд содействия историческому просвещению "Мемориал" - РИА Новости, 23.06.2025
Суд ликвидировал Фонд содействия историческому просвещению "Мемориал"
Тверской суд Москвы ликвидировал Фонд содействия историческому и правовому просвещению "Мемориал"*, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T06:08:00+03:00
2025-06-23T06:08:00+03:00
ссср
мемориал
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общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы ликвидировал Фонд содействия историческому и правовому просвещению "Мемориал"*, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Там указано, что с просьбой о ликвидации обратился учредитель фонда, такое решение было принято на заседании правления. В иске указывалось, что фонд не имеет имущества для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна. Кроме того, фонд фактически не осуществляет деятельность, направленную на достижение цели, ради которой он создан, и не планирует в дальнейшем осуществлять ее. Фонд задолженности по налогам не имеет, имущество на балансе отсутствует, денежных средств на счете нет, движения по счету отсутствуют. Сам фонд был создан в 2013 году. "Ликвидировать Фонд содействия историческому и правовому просвещению "Мемориал"* и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц", - решил суд. Верховный суд постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"* и его структурные организации в декабре 2021 года. По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".* Организация признана иноагентом в России и ликвидирована решением суда.
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ссср, мемориал, россия, общество
СССР, Мемориал, Россия, Общество
Суд ликвидировал Фонд содействия историческому просвещению "Мемориал"

Суд в Москве ликвидировал Фонд содействия историческому просвещению "Мемориал"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы ликвидировал Фонд содействия историческому и правовому просвещению "Мемориал"*, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Там указано, что с просьбой о ликвидации обратился учредитель фонда, такое решение было принято на заседании правления.
В иске указывалось, что фонд не имеет имущества для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна. Кроме того, фонд фактически не осуществляет деятельность, направленную на достижение цели, ради которой он создан, и не планирует в дальнейшем осуществлять ее. Фонд задолженности по налогам не имеет, имущество на балансе отсутствует, денежных средств на счете нет, движения по счету отсутствуют. Сам фонд был создан в 2013 году.
"Ликвидировать Фонд содействия историческому и правовому просвещению "Мемориал"* и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц", - решил суд.
Верховный суд постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"* и его структурные организации в декабре 2021 года. По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".
* Организация признана иноагентом в России и ликвидирована решением суда.
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