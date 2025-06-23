https://ria.ru/20250623/sud-2024733617.html

Суд ликвидировал Фонд содействия историческому просвещению "Мемориал"

Суд ликвидировал Фонд содействия историческому просвещению "Мемориал" - РИА Новости, 23.06.2025

Суд ликвидировал Фонд содействия историческому просвещению "Мемориал"

Тверской суд Москвы ликвидировал Фонд содействия историческому и правовому просвещению "Мемориал"*, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T06:08:00+03:00

2025-06-23T06:08:00+03:00

2025-06-23T06:08:00+03:00

ссср

мемориал

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы ликвидировал Фонд содействия историческому и правовому просвещению "Мемориал"*, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Там указано, что с просьбой о ликвидации обратился учредитель фонда, такое решение было принято на заседании правления. В иске указывалось, что фонд не имеет имущества для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна. Кроме того, фонд фактически не осуществляет деятельность, направленную на достижение цели, ради которой он создан, и не планирует в дальнейшем осуществлять ее. Фонд задолженности по налогам не имеет, имущество на балансе отсутствует, денежных средств на счете нет, движения по счету отсутствуют. Сам фонд был создан в 2013 году. "Ликвидировать Фонд содействия историческому и правовому просвещению "Мемориал"* и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц", - решил суд. Верховный суд постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"* и его структурные организации в декабре 2021 года. По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".* Организация признана иноагентом в России и ликвидирована решением суда.

https://ria.ru/20241121/rossiya-1984931241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, мемориал, россия, общество