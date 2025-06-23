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Суд вынесет приговор по делу о пентаграмме на двери военкора "Известий" - РИА Новости, 23.06.2025
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01:12 23.06.2025 (обновлено: 01:23 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/sud-2024718230.html
Суд вынесет приговор по делу о пентаграмме на двери военкора "Известий"
Суд вынесет приговор по делу о пентаграмме на двери военкора "Известий" - РИА Новости, 23.06.2025
Суд вынесет приговор по делу о пентаграмме на двери военкора "Известий"
Щербинский суд Москвы в понедельник огласит приговор вандалам, нарисовавшим пентаграмму на двери журналиста "Известий" Валентина Трушнина, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T01:12:00+03:00
2025-06-23T01:23:00+03:00
происшествия
москва
израиль
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Щербинский суд Москвы в понедельник огласит приговор вандалам, нарисовавшим пентаграмму на двери журналиста "Известий" Валентина Трушнина, сообщили РИА Новости суде. "Оглашение приговора назначено на 23 июня в 15.00", - сказали в суде. Рассмотрение дела длилось с октября 2023 года. На скамье подсудимых - молодой человек и девушка, которым предъявлено обвинение в вандализме и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. По данным следствия, обвиняемые, "испытывая стойкую ненависть и неприязнь к военным корреспондентам", с целью устрашения нарисовали пентаграммы на двери и стенах подъезда и расставили горящие свечи. Получившуюся инсталляцию они сфотографировали, отправили отчет и получили по 5 тысяч рублей. В октябре 2023 года на сайте "Известий" сообщалось, что у двери Трушнина, находящегося в командировке в Израиле, обнаружили пентаграмму со свиной головой. Кроме того, "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи".
https://ria.ru/20231019/trushnin-1903962253.html
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москва
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происшествия, москва, израиль
Происшествия, Москва, Израиль
Суд вынесет приговор по делу о пентаграмме на двери военкора "Известий"

Суд огласит приговор нарисовавшим пентаграмму на двери военкора Трушнина

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Щербинский суд Москвы в понедельник огласит приговор вандалам, нарисовавшим пентаграмму на двери журналиста "Известий" Валентина Трушнина, сообщили РИА Новости суде.
"Оглашение приговора назначено на 23 июня в 15.00", - сказали в суде.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
МИД считает угрозы военкору Трушнину экстремистской акцией Киева
19 октября 2023, 23:15
Рассмотрение дела длилось с октября 2023 года.
На скамье подсудимых - молодой человек и девушка, которым предъявлено обвинение в вандализме и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
По данным следствия, обвиняемые, "испытывая стойкую ненависть и неприязнь к военным корреспондентам", с целью устрашения нарисовали пентаграммы на двери и стенах подъезда и расставили горящие свечи. Получившуюся инсталляцию они сфотографировали, отправили отчет и получили по 5 тысяч рублей.
В октябре 2023 года на сайте "Известий" сообщалось, что у двери Трушнина, находящегося в командировке в Израиле, обнаружили пентаграмму со свиной головой. Кроме того, "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи".
Военный корреспондент ВГТРК Николай Долгачев - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Военкор ВГТРК назвал санкции Зеленского символическим жестом
11 апреля, 20:22
 
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