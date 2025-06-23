https://ria.ru/20250623/sud-2024718230.html
Суд вынесет приговор по делу о пентаграмме на двери военкора "Известий"
Суд вынесет приговор по делу о пентаграмме на двери военкора "Известий" - РИА Новости, 23.06.2025
Суд вынесет приговор по делу о пентаграмме на двери военкора "Известий"
Щербинский суд Москвы в понедельник огласит приговор вандалам, нарисовавшим пентаграмму на двери журналиста "Известий" Валентина Трушнина, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T01:12:00+03:00
2025-06-23T01:12:00+03:00
2025-06-23T01:23:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Щербинский суд Москвы в понедельник огласит приговор вандалам, нарисовавшим пентаграмму на двери журналиста "Известий" Валентина Трушнина, сообщили РИА Новости суде. "Оглашение приговора назначено на 23 июня в 15.00", - сказали в суде. Рассмотрение дела длилось с октября 2023 года. На скамье подсудимых - молодой человек и девушка, которым предъявлено обвинение в вандализме и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. По данным следствия, обвиняемые, "испытывая стойкую ненависть и неприязнь к военным корреспондентам", с целью устрашения нарисовали пентаграммы на двери и стенах подъезда и расставили горящие свечи. Получившуюся инсталляцию они сфотографировали, отправили отчет и получили по 5 тысяч рублей. В октябре 2023 года на сайте "Известий" сообщалось, что у двери Трушнина, находящегося в командировке в Израиле, обнаружили пентаграмму со свиной головой. Кроме того, "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи".
https://ria.ru/20231019/trushnin-1903962253.html
https://ria.ru/20250411/voenkor-2010809755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, израиль
Происшествия, Москва, Израиль
Суд вынесет приговор по делу о пентаграмме на двери военкора "Известий"
Суд огласит приговор нарисовавшим пентаграмму на двери военкора Трушнина
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Щербинский суд Москвы в понедельник огласит приговор вандалам, нарисовавшим пентаграмму на двери журналиста "Известий" Валентина Трушнина, сообщили РИА Новости суде.
"Оглашение приговора назначено на 23 июня в 15.00", - сказали в суде.
Рассмотрение дела длилось с октября 2023 года.
На скамье подсудимых - молодой человек и девушка, которым предъявлено обвинение в вандализме и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
По данным следствия, обвиняемые, "испытывая стойкую ненависть и неприязнь к военным корреспондентам", с целью устрашения нарисовали пентаграммы на двери и стенах подъезда и расставили горящие свечи. Получившуюся инсталляцию они сфотографировали, отправили отчет и получили по 5 тысяч рублей.
В октябре 2023 года на сайте "Известий" сообщалось, что у двери Трушнина, находящегося в командировке в Израиле
, обнаружили пентаграмму со свиной головой. Кроме того, "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи".