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В Хабаровском крае студент умер при прохождении практики на руднике
В Хабаровском крае студент умер при прохождении практики на руднике - РИА Новости, 23.06.2025
В Хабаровском крае студент умер при прохождении практики на руднике
Студент погиб при прохождении практики на руднике "Молодежный" в Хабаровском крае из-за обрушения породы, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:16:00+03:00
2025-06-23T17:16:00+03:00
2025-06-23T17:16:00+03:00
происшествия
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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Студент погиб при прохождении практики на руднике "Молодежный" в Хабаровском крае из-за обрушения породы, сообщила прокуратура региона. "Сегодня, 23 июня 2025 года, на руднике Молодёжный в Солнечном районе произошло обрушение породы. В результате пострадал 23-летний студент, проходивший производственную практику в АО "Оловянная рудная компания". Молодой человек доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную помощь, спасти его не удалось, парень погиб", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. Для установления обстоятельств трагедии, координации деятельности правоохранительных органов и служб на место выехал прокурор Солнечного района Павел Иванов. Прокуратура района проводит проверку ЧП, по итогам которой даст оценку исполнению законодательства об охране труда на предприятии, а также соблюдению требований безопасности при прохождении практики на производстве. Следственным отделом по городу Амурску также инициировано проведение процессуальной проверки по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека). В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных лиц по обеспечению безопасности при организации проведения работ, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
https://ria.ru/20250612/rudnik-2022503830.html
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происшествия, хабаровский край, солнечный район, россия
Происшествия, Хабаровский край, Солнечный район, Россия
В Хабаровском крае студент умер при прохождении практики на руднике
В Хабаровском крае на руднике практикант умер из-за обрушения породы