https://ria.ru/20250623/ssha-2024971710.html

Пентагон опубликовал видео с самолетами B-2 Spirit, атаковавшими Иран

Пентагон опубликовал видео с самолетами B-2 Spirit, атаковавшими Иран - РИА Новости, 23.06.2025

Пентагон опубликовал видео с самолетами B-2 Spirit, атаковавшими Иран

Министерство обороны США в понедельник опубликовало официальные видео и фотографии американских стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые участвовали... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T22:50:00+03:00

2025-06-23T22:50:00+03:00

2025-06-23T22:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Министерство обороны США в понедельник опубликовало официальные видео и фотографии американских стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые участвовали в ударах Вашингтона по территории Ирана. "Семь самолетов B-2 Spirit ВВС США сначала готовятся поддержать операцию Midnight Hammer, а затем возвращаются с операции на базу ВВС Whiteman в штате Миссури", - указано в комментарии к видео, опубликованному на профильном сайте американского военного ведомства. Также Пентагон разместил десять фотографий, датированных 22 июня. На фото и видео показаны бомбардировщики, находящиеся на взлетно-посадочной полосе, взлетающие в ночное время и садящиеся в светлое время суток. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иранпримет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

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Бомбардировщики B-2, участвовавшие в атаках на Иран Минобороны США опубликовало видео и фотографии стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые участвовали в ударах по территории Ирана. 2025-06-23T22:50 true PT2M13S

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