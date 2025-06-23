Пентагон опубликовал видео с самолетами B-2 Spirit, атаковавшими Иран
Пентагон опубликовал официальные видео и фотографии бомбардировщиков B-2 Spirit
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Министерство обороны США в понедельник опубликовало официальные видео и фотографии американских стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые участвовали в ударах Вашингтона по территории Ирана.
"Семь самолетов B-2 Spirit ВВС США сначала готовятся поддержать операцию Midnight Hammer, а затем возвращаются с операции на базу ВВС Whiteman в штате Миссури", - указано в комментарии к видео, опубликованному на профильном сайте американского военного ведомства.
© Фото : ПентагонАмериканские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, которые участвовали в ударах по территории Ирана
© Фото : Пентагон
Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, которые участвовали в ударах по территории Ирана
Также Пентагон разместил десять фотографий, датированных 22 июня. На фото и видео показаны бомбардировщики, находящиеся на взлетно-посадочной полосе, взлетающие в ночное время и садящиеся в светлое время суток.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
© Фото : ПентагонАмериканские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, которые участвовали в ударах по территории Ирана
© Фото : Пентагон
Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, которые участвовали в ударах по территории Ирана
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иранпримет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.