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США вернулись к иностранным конфликтам, заявила конгрессвуман

США вернулись к иностранным конфликтам, заявила конгрессвуман - РИА Новости, 23.06.2025

США вернулись к иностранным конфликтам, заявила конгрессвуман

США вернулись к иностранным конфликтам, смене режимов и третьей мировой войне спустя всего полгода после прихода к власти президента Дональда Трампа, заявила в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T21:00:00+03:00

2025-06-23T21:00:00+03:00

2025-06-23T21:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. США вернулись к иностранным конфликтам, смене режимов и третьей мировой войне спустя всего полгода после прихода к власти президента Дональда Трампа, заявила в понедельник конгрессвуман Марджори Тейлор Грин, которая активно поддерживала избирательную кампания нынешнего американского лидера. "Повестка MAGA (Make America Great Again - ред.) Трампа включала в себя следующие ключевые обещания: больше никаких иностранных войн, больше никаких смен режимов, мир во всем мире. Это то, за что голосовали люди. Всего шесть месяцев, и мы снова в иностранных войнах, смене режимов и третьей мировой войне", - написала Грин в социальной сети Х. Она также призналась, что потратила "собственные миллионы", разъезжая по США для участия в предвыборной кампании Трампа и продвижения его обещаний и программы. "Чувствуется обман с подменой, чтобы угодить неоконсерваторам, поджигателям войны, контрактам военно-промышленного комплекса", - добавила Грин. Республиканка выразила сомнение в том, что Трампу удалось уничтожить ядерные объекты в результате нападения на Иран. Она отметила, что сначала американцам сообщили о "полном успехе" операции и уничтожении ядерного потенциала Ирана, а затем стало известно, что объекты исламской республики "частично повреждены", а местонахождение урана неизвестно. "Трамп - не король, MAGA - не культ, и я могу иметь и имею собственное мнение", - резюмировала Грин. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

https://ria.ru/20250512/tramp-2016531519.html

https://ria.ru/20250425/tramp-2013424251.html

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в мире, иран, сша, исфахан, дональд трамп, марджори тейлор грин, аббас аракчи, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте