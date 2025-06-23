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Экс-помощница Байдена прокомментировала преследование Карапетяна
Экс-помощница Байдена прокомментировала преследование Карапетяна - РИА Новости, 23.06.2025
Экс-помощница Байдена прокомментировала преследование Карапетяна
Бывшая помощница Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид, комментируя преследование армянского предпринимателя Самвела Карапетяна, назвала его шокирующим... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T20:30:00+03:00
2025-06-23T20:30:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бывшая помощница Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид, комментируя преследование армянского предпринимателя Самвела Карапетяна, назвала его шокирующим примером нападок на христиан. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook * несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". "Еще один шокирующий пример нападок на христиан, которые подвергают риску их свободу исповедовать свою веру", - написала Рид в соцсети X. В сообщении она процитировала заявление Армянской апостольской церкви, в котором преследование Карапетяна называется проявлением антицерковных действий Пашиняна. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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армения, россия, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, джо байден, армянская апостольская церковь, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Джо Байден, Армянская апостольская церковь, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Экс-помощница Байдена прокомментировала преследование Карапетяна
Экс-помощница Байдена Рид назвала Карапетяна примером нападок на христиан
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бывшая помощница Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид, комментируя преследование армянского предпринимателя Самвела Карапетяна, назвала его шокирующим примером нападок на христиан.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook * несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
"Еще один шокирующий пример нападок на христиан, которые подвергают риску их свободу исповедовать свою веру", - написала Рид в соцсети X.
В сообщении она процитировала заявление Армянской апостольской церкви, в котором преследование Карапетяна называется проявлением антицерковных действий Пашиняна.
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.