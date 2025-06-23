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МИД Катара сообщил о своевременной эвакуации военных с базы США Аль-Удейд

МИД Катара сообщил о своевременной эвакуации военных с базы США Аль-Удейд - РИА Новости, 23.06.2025

МИД Катара сообщил о своевременной эвакуации военных с базы США Аль-Удейд

Катарские и американские военные были заранее эвакуированы с военной базы США "Аль-Удейд" в Катаре, никто из них не пострадал от атак Ирана, говорится в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T20:26:00+03:00

2025-06-23T20:26:00+03:00

2025-06-23T22:28:00+03:00

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ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Катарские и американские военные были заранее эвакуированы с военной базы США "Аль-Удейд" в Катаре, никто из них не пострадал от атак Ирана, говорится в сообщении официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари в социальной сети Х."База была эвакуирована ранее в соответствии с утвержденными мерами безопасности и предосторожности, в свете нынешней напряженности в регионе. Были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала базы, включая военнослужащих вооруженных сил Катара, дружественных вооруженных сил и других подразделений", - отметил он. Аль-Ансари подтвердил, что "в результате атаки не было никаких ранений или человеческих потерь".

https://ria.ru/20250623/iran-2024968591.html

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в мире, катар, иран, сша, удар ирана по американским объектам в ираке, война израиля и ирана: последние новости о конфликте