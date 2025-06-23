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МИД Катара сообщил о своевременной эвакуации военных с базы США Аль-Удейд - РИА Новости, 23.06.2025
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20:26 23.06.2025 (обновлено: 22:28 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ssha-2024951418.html
МИД Катара сообщил о своевременной эвакуации военных с базы США Аль-Удейд
МИД Катара сообщил о своевременной эвакуации военных с базы США Аль-Удейд - РИА Новости, 23.06.2025
МИД Катара сообщил о своевременной эвакуации военных с базы США Аль-Удейд
Катарские и американские военные были заранее эвакуированы с военной базы США "Аль-Удейд" в Катаре, никто из них не пострадал от атак Ирана, говорится в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T20:26:00+03:00
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ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Катарские и американские военные были заранее эвакуированы с военной базы США "Аль-Удейд" в Катаре, никто из них не пострадал от атак Ирана, говорится в сообщении официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари в социальной сети Х."База была эвакуирована ранее в соответствии с утвержденными мерами безопасности и предосторожности, в свете нынешней напряженности в регионе. Были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала базы, включая военнослужащих вооруженных сил Катара, дружественных вооруженных сил и других подразделений", - отметил он. Аль-Ансари подтвердил, что "в результате атаки не было никаких ранений или человеческих потерь".
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в мире, катар, иран, сша, удар ирана по американским объектам в ираке, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Катар, Иран, США, Удар Ирана по американским объектам в Ираке, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
МИД Катара сообщил о своевременной эвакуации военных с базы США Аль-Удейд

МИД Катара: военных эвакуировали с базы Аль-Удейд до атаки Ирана

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt Emily FarnsworthАвиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt Emily Farnsworth
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Архивное фото
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ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Катарские и американские военные были заранее эвакуированы с военной базы США "Аль-Удейд" в Катаре, никто из них не пострадал от атак Ирана, говорится в сообщении официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари в социальной сети Х.
"База была эвакуирована ранее в соответствии с утвержденными мерами безопасности и предосторожности, в свете нынешней напряженности в регионе. Были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала базы, включая военнослужащих вооруженных сил Катара, дружественных вооруженных сил и других подразделений", - отметил он. Аль-Ансари подтвердил, что "в результате атаки не было никаких ранений или человеческих потерь".
Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Целью Ирана в Катаре была только база США, сообщил источник
Вчера, 22:09
 
В миреКатарИранСШАУдар Ирана по американским объектам в ИракеВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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