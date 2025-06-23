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Катарская ПВО смогла отбить иранскую атаку на базу США, заявило МО Катара

Катарская ПВО смогла отбить иранскую атаку на базу США, заявило МО Катара - РИА Новости, 23.06.2025

Катарская ПВО смогла отбить иранскую атаку на базу США, заявило МО Катара

Силы ПВО Катара успешно отразили ракетную атаку Ирана, жертв и пострадавших среди населения нет, заявило катарское министерство обороны. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T20:21:00+03:00

2025-06-23T20:21:00+03:00

2025-06-23T21:23:00+03:00

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БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Силы ПВО Катара успешно отразили ракетную атаку Ирана, жертв и пострадавших среди населения нет, заявило катарское министерство обороны.Посольство США в Катаре в понедельник призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления, следует из заявления на сайте дипмиссии.Министерство обороны советует гражданам и проживающим в стране иностранцам следовать официальным инструкциям и получать информацию только из проверенных источников.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. На этом фоне парламент исламской республики пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить совет национальной безопасности страны.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране: они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

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