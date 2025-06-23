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Белый дом и Пентагон отслеживают угрозы базе ВВС США в Катаре, сообщил CNN

Белый дом и Пентагон отслеживают угрозы базе ВВС США в Катаре, сообщил CNN - РИА Новости, 23.06.2025

Белый дом и Пентагон отслеживают угрозы базе ВВС США в Катаре, сообщил CNN

Администрация президента США Дональда Трампа и Пентагон осведомлены и внимательно следят за потенциальными угрозами американской базе ВВС в Катаре, сообщает... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T20:03:00+03:00

2025-06-23T20:03:00+03:00

2025-06-23T20:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа и Пентагон осведомлены и внимательно следят за потенциальными угрозами американской базе ВВС в Катаре, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Посольство США в Катаре в понедельник призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления, следует из заявления на сайте дипмиссии. "Белый дом и министерство обороны знают о потенциальных угрозах для базы ВВС в Катаре и внимательно отслеживают их", - рассказала ведущая в прямом эфире канала. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ. По словам Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране: они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

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