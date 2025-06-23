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Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах - РИА Новости, 23.06.2025
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19:34 23.06.2025 (обновлено: 20:50 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ssha-2024939374.html
Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах
Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах - РИА Новости, 23.06.2025
Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах
Посольство США в Катаре на фоне возможных ответных действий Ирана призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления, следует из... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:34:00+03:00
2025-06-23T20:50:00+03:00
в мире
сша
катар
иран
удар ирана по американской базе в катаре
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Посольство США в Катаре на фоне возможных ответных действий Ирана призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления, следует из заявления на сайте дипмиссии.Телеканал Fox News в понедельник со ссылкой на источники сообщил, что США считают возможный удар Ирана по своей военной базе в Катаре "неминуемой угрозой"."В качестве меры предосторожности мы рекомендуем гражданам США укрыться в убежище и оставаться там до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник катарские власти приняли решение о временном закрытии воздушного пространства страны в целях безопасности.
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в мире, сша, катар, иран, удар ирана по американской базе в катаре
В мире, США, Катар, Иран, Удар Ирана по американской базе в Катаре
Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах

Посольство США в Катаре призвало своих граждан укрыться в убежищах

© AP Photo / Kamran JebreiliДоха, Катар
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
Доха, Катар. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Посольство США в Катаре на фоне возможных ответных действий Ирана призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления, следует из заявления на сайте дипмиссии.
Телеканал Fox News в понедельник со ссылкой на источники сообщил, что США считают возможный удар Ирана по своей военной базе в Катаре "неминуемой угрозой".
"В качестве меры предосторожности мы рекомендуем гражданам США укрыться в убежище и оставаться там до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник катарские власти приняли решение о временном закрытии воздушного пространства страны в целях безопасности.
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В миреСШАКатарИранУдар Ирана по американской базе в Катаре
 
 
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