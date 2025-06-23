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Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах
Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах - РИА Новости, 23.06.2025
Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах
Посольство США в Катаре на фоне возможных ответных действий Ирана призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления, следует из... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:34:00+03:00
2025-06-23T19:34:00+03:00
2025-06-23T20:50:00+03:00
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удар ирана по американской базе в катаре
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Посольство США в Катаре на фоне возможных ответных действий Ирана призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления, следует из заявления на сайте дипмиссии.Телеканал Fox News в понедельник со ссылкой на источники сообщил, что США считают возможный удар Ирана по своей военной базе в Катаре "неминуемой угрозой"."В качестве меры предосторожности мы рекомендуем гражданам США укрыться в убежище и оставаться там до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник катарские власти приняли решение о временном закрытии воздушного пространства страны в целях безопасности.
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в мире, сша, катар, иран, удар ирана по американской базе в катаре
В мире, США, Катар, Иран, Удар Ирана по американской базе в Катаре
Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах
Посольство США в Катаре призвало своих граждан укрыться в убежищах