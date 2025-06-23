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Аэродром военной базы США в Катаре временно закрыли

Аэродром военной базы США в Катаре временно закрыли - РИА Новости, 23.06.2025

Аэродром военной базы США в Катаре временно закрыли

Авиарегулятор США проинформировал о закрытии аэродрома американской военной базы Аль-Удейд в Катаре, следует из информации на сайте Федерального управления... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:30:00+03:00

2025-06-23T19:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Авиарегулятор США проинформировал о закрытии аэродрома американской военной базы Аль-Удейд в Катаре, следует из информации на сайте Федерального управления авиации страны (FAA)."Аэродром закрыт", - говорится в уведомлении FAA относительно статуса работы аэродрома авиабазы Аль-Удейд в Катаре.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что США считают возможный удар Ирана по своей военной базе в Катаре "неминуемой угрозой".Ранее в понедельник катарские власти приняли решение о временном закрытии воздушного пространства страны в целях безопасности.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

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