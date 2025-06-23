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Лихачев высказался об ударах США по ядерным объектам в Иране - РИА Новости, 23.06.2025
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18:24 23.06.2025 (обновлено: 19:42 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ssha-2024925475.html
Лихачев высказался об ударах США по ядерным объектам в Иране
Лихачев высказался об ударах США по ядерным объектам в Иране - РИА Новости, 23.06.2025
Лихачев высказался об ударах США по ядерным объектам в Иране
После ударов США по иранским ядерным объектам ситуация изменилась кардинально, нанесен удар по доверию в мировой атомной семье, заявил гендиректор "Росатома"... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:24:00+03:00
2025-06-23T19:42:00+03:00
в мире
сша
иран
алексей лихачев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. После ударов США по иранским ядерным объектам ситуация изменилась кардинально, нанесен удар по доверию в мировой атомной семье, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев."Ситуация изменилась кардинально. Нанесён удар ... по двум объектам бомбами, по одному ракетами, есть разная информация о степени повреждения, понятно, что ключевой целью был скорее всего... (объект) в Фордо, где происходит высокое обогащение, где, судя по всему, находятся или находились запасы обогащённого урана, мы в полной мере информацией не обладаем. В моём понимании, нанесён удар по некоему доверию, которое было в мировой атомной семье", - сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Как бы ни складывались в последние годы сложно украинская повестка, иранская повестка, ближневосточная повестка, северокорейская повестка, всё-таки было единое мнение в мировой атомной семье, что удары по атомным объектам недопустимы. И вот этот консенсус, если хотите, он был разрушен ночью 22 июня", - добавил Лихачев.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250623/likhachev-2024929009.html
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в мире, сша, иран, алексей лихачев
В мире, США, Иран, Алексей Лихачев
Лихачев высказался об ударах США по ядерным объектам в Иране

Лихачев: после ударов США по Ирану ситуация изменилась кардинально

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев на ПМЭФ-2025
Алексей Лихачев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Алексей Лихачев на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. После ударов США по иранским ядерным объектам ситуация изменилась кардинально, нанесен удар по доверию в мировой атомной семье, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Ситуация изменилась кардинально. Нанесён удар ... по двум объектам бомбами, по одному ракетами, есть разная информация о степени повреждения, понятно, что ключевой целью был скорее всего... (объект) в Фордо, где происходит высокое обогащение, где, судя по всему, находятся или находились запасы обогащённого урана, мы в полной мере информацией не обладаем. В моём понимании, нанесён удар по некоему доверию, которое было в мировой атомной семье", - сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Как бы ни складывались в последние годы сложно украинская повестка, иранская повестка, ближневосточная повестка, северокорейская повестка, всё-таки было единое мнение в мировой атомной семье, что удары по атомным объектам недопустимы. И вот этот консенсус, если хотите, он был разрушен ночью 22 июня", - добавил Лихачев.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В МАГАТЭ нет никакого консенсуса по ситуации с Ираном, заявил Лихачев
Вчера, 18:31
 
В миреСШАИранАлексей Лихачев
 
 
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