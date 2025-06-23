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Военная база США в Сирии подверглась атаке, пишет Mehr - РИА Новости, 23.06.2025
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13:28 23.06.2025 (обновлено: 14:08 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ssha-2024827415.html
Военная база США в Сирии подверглась атаке, пишет Mehr
Военная база США в Сирии подверглась атаке, пишет Mehr - РИА Новости, 23.06.2025
Военная база США в Сирии подверглась атаке, пишет Mehr
Американская военная база в провинции Эль-Хасака в Сирии подверглась атаке, передает иранское госагентство Mehr. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:28:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 23 июн — РИА Новости. Американская военная база в провинции Эль-Хасака в Сирии подверглась атаке, передает иранское госагентство Mehr."Источники заявили, что целью нападения стала американская военная база в районе Касрук в западной провинции Эль-Хасака в Сирии", — говорится в сообщении.Атака США на Иран
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Военная база США в Сирии подверглась атаке, пишет Mehr

Mehr: военная база США в провинции Эль-Хасака в Сирии подверглась атаке

© Getty Images / Anadolu/Yunus KelesАмериканский военный конвой
Американский военный конвой - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Yunus Keles
Американский военный конвой. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 июн — РИА Новости. Американская военная база в провинции Эль-Хасака в Сирии подверглась атаке, передает иранское госагентство Mehr.
"Источники заявили, что целью нападения стала американская военная база в районе Касрук в западной провинции Эль-Хасака в Сирии", — говорится в сообщении.
Мины на борту корабля Iran Ajr - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Катастрофа для США". Что будет, если Иран перекроет Ормузский пролив
Вчера, 09:48

Атака США на Иран

  • США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.

  • Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
  • В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время.
  • США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
  • МИД исламской республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
  • Россия решительно осудила удары Соединенных Штатов по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право резолюции СБ ООН и Устав организации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
Вчера, 08:00
 
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