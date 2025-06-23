Военная база США в Сирии подверглась атаке, пишет Mehr
Mehr: военная база США в провинции Эль-Хасака в Сирии подверглась атаке
© Getty Images / Anadolu/Yunus KelesАмериканский военный конвой
© Getty Images / Anadolu/Yunus Keles
Американский военный конвой. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 июн — РИА Новости. Американская военная база в провинции Эль-Хасака в Сирии подверглась атаке, передает иранское госагентство Mehr.
"Источники заявили, что целью нападения стала американская военная база в районе Касрук в западной провинции Эль-Хасака в Сирии", — говорится в сообщении.
Атака США на Иран
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.
- Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
- В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время.
- США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
- МИД исламской республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
- Россия решительно осудила удары Соединенных Штатов по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право резолюции СБ ООН и Устав организации.