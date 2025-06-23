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Военная база США в Сирии подверглась атаке, пишет Mehr

Военная база США в Сирии подверглась атаке, пишет Mehr - РИА Новости, 23.06.2025

Военная база США в Сирии подверглась атаке, пишет Mehr

Американская военная база в провинции Эль-Хасака в Сирии подверглась атаке, передает иранское госагентство Mehr. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:28:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 23 июн — РИА Новости. Американская военная база в провинции Эль-Хасака в Сирии подверглась атаке, передает иранское госагентство Mehr."Источники заявили, что целью нападения стала американская военная база в районе Касрук в западной провинции Эль-Хасака в Сирии", — говорится в сообщении.Атака США на Иран

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в мире, сша, сирия, дональд трамп, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, оон, иран