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В США прошли антивоенные протесты из-за авиаударов по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025
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10:37 23.06.2025 (обновлено: 11:31 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ssha-2024768992.html
В США прошли антивоенные протесты из-за авиаударов по Ирану
В США прошли антивоенные протесты из-за авиаударов по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025
В США прошли антивоенные протесты из-за авиаударов по Ирану
В США прошли антивоенные протесты из-за авиаударов по Ирану, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 23.06.2025
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В США прошли антивоенные протесты из-за авиаударов по Ирану, пишет газета The New York Times."В воскресенье в более чем десятке американских городов прошли демонстрации против авиаударов по приказу администрации Трампа по Ирану", — говорится в статье.Так, антивоенные митинги состоялись в Нью-Йорке, Ричмонде, Бостоне, Чикаго, Вашингтоне и Лос-Анджелесе.Во время акций протестующие несли в руках флаги Ирана и плакаты с призывами к остановке боевых действий.Атака США на ИранПрезидент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024734195.html
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в мире, иран, сша, нью-йорк (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, министерство обороны сша, оон
В мире, Иран, США, Нью-Йорк (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп, Министерство обороны США, ООН
В США прошли антивоенные протесты из-за авиаударов по Ирану

В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе прошли антивоенные митинги из-за авиаударов по Ирану

© Getty Images / Probal RashidУчастники акции протеста против бомбардировок Ирана возле Белого дома в Вашингтоне
Участники акции протеста против бомбардировок Ирана возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Getty Images / Probal Rashid
Участники акции протеста против бомбардировок Ирана возле Белого дома в Вашингтоне
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В США прошли антивоенные протесты из-за авиаударов по Ирану, пишет газета The New York Times.
"В воскресенье в более чем десятке американских городов прошли демонстрации против авиаударов по приказу администрации Трампа по Ирану", — говорится в статье.
© AP Photo / Jose Luis MaganaУчастники акции протеста против бомбардировок Ирана возле Белого дома в Вашингтоне
Участники акции протеста против бомбардировок Ирана возле Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Участники акции протеста против бомбардировок Ирана возле Белого дома в Вашингтоне
Так, антивоенные митинги состоялись в Нью-Йорке, Ричмонде, Бостоне, Чикаго, Вашингтоне и Лос-Анджелесе.
Во время акций протестующие несли в руках флаги Ирана и плакаты с призывами к остановке боевых действий.
© Getty Images / David McNewУчастники акции протеста против бомбардировок Ирана в Лос-Анджелесе
Участники акции протеста против бомбардировок Ирана в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Getty Images / David McNew
Участники акции протеста против бомбардировок Ирана в Лос-Анджелесе

Атака США на Иран

  • США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.

Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов, пишут СМИ
06:22
Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
  • В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время.
  • США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
  • МИД исламской республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
  • Россия решительно осудила удары Соединенных Штатов по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право резолюции СБ ООН и Устав организации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
08:00
 
В миреИранСШАНью-Йорк (город)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДональд ТрампМинистерство обороны СШАООН
 
 
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