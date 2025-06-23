В США прошли антивоенные протесты из-за авиаударов по Ирану
В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе прошли антивоенные митинги из-за авиаударов по Ирану
© Getty Images / Probal RashidУчастники акции протеста против бомбардировок Ирана возле Белого дома в Вашингтоне
© Getty Images / Probal Rashid
Участники акции протеста против бомбардировок Ирана возле Белого дома в Вашингтоне
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В США прошли антивоенные протесты из-за авиаударов по Ирану, пишет газета The New York Times.
"В воскресенье в более чем десятке американских городов прошли демонстрации против авиаударов по приказу администрации Трампа по Ирану", — говорится в статье.
© AP Photo / Jose Luis MaganaУчастники акции протеста против бомбардировок Ирана возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Участники акции протеста против бомбардировок Ирана возле Белого дома в Вашингтоне
Так, антивоенные митинги состоялись в Нью-Йорке, Ричмонде, Бостоне, Чикаго, Вашингтоне и Лос-Анджелесе.
Во время акций протестующие несли в руках флаги Ирана и плакаты с призывами к остановке боевых действий.
© Getty Images / David McNewУчастники акции протеста против бомбардировок Ирана в Лос-Анджелесе
© Getty Images / David McNew
Участники акции протеста против бомбардировок Ирана в Лос-Анджелесе
Атака США на Иран
- США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.
Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
- В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время.
- США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
- МИД исламской республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
- Россия решительно осудила удары Соединенных Штатов по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право резолюции СБ ООН и Устав организации.