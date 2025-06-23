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В США прошли антивоенные протесты из-за авиаударов по Ирану

В США прошли антивоенные протесты из-за авиаударов по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025

В США прошли антивоенные протесты из-за авиаударов по Ирану

В США прошли антивоенные протесты из-за авиаударов по Ирану, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 23.06.2025

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В США прошли антивоенные протесты из-за авиаударов по Ирану, пишет газета The New York Times."В воскресенье в более чем десятке американских городов прошли демонстрации против авиаударов по приказу администрации Трампа по Ирану", — говорится в статье.Так, антивоенные митинги состоялись в Нью-Йорке, Ричмонде, Бостоне, Чикаго, Вашингтоне и Лос-Анджелесе.Во время акций протестующие несли в руках флаги Ирана и плакаты с призывами к остановке боевых действий.Атака США на ИранПрезидент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.

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в мире, иран, сша, нью-йорк (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, министерство обороны сша, оон