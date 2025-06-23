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В Нидерландах рассказали о причинах нападения США на Иран - РИА Новости, 23.06.2025
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10:17 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/ssha-2024761527.html
В Нидерландах рассказали о причинах нападения США на Иран
В Нидерландах рассказали о причинах нападения США на Иран - РИА Новости, 23.06.2025
В Нидерландах рассказали о причинах нападения США на Иран
Иран для США - последний бастион, несоответствующий требованиям Запада и Израиля, который им нужно уничтожить, а все эти обвинения в попытках создания ядерного... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:17:00+03:00
2025-06-23T10:17:00+03:00
в мире
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ГААГА, 23 июн - РИА Новости. Иран для США - последний бастион, несоответствующий требованиям Запада и Израиля, который им нужно уничтожить, а все эти обвинения в попытках создания ядерного оружия используются только как предлог, заявил РИА Новости нидерландский активист, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге. "Американцы используют как защиту Израиля всю эту чушь про ядерное оружие, о которой все знают, что это неправда. Это новый пример американского империализма", - заявил де Йонге. Он напомнил, что первый раз премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заговорил об уничтожении Ирана еще в 1984 году, то есть 40 лет назад. Сионисты, по его словам, мечтали контролировать весь Ближний Восток. "И Иран - последняя страна, которая не соответствует на 100% требованиям Запада и Израиля. И Иран - последний бастион, который им нужно уничтожить. Так что в этом и состоит их цель. А вся эта чушь о ядерном оружии, ядерной энергетике и так далее - все это придумано как предлог для уничтожения еще одной страны", - считает правозащитник. Как отметил де Йонге, США находятся в плохом положении, потому что они рискуют уступить свои позиции БРИКС, России и Китаю. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
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в мире, иран, сша, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Нидерландах рассказали о причинах нападения США на Иран

Правозащитник де Йонге: США желают уничтожить Иран под предлогом ядерного оружия

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаг Ирана. Архивное фото
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ГААГА, 23 июн - РИА Новости. Иран для США - последний бастион, несоответствующий требованиям Запада и Израиля, который им нужно уничтожить, а все эти обвинения в попытках создания ядерного оружия используются только как предлог, заявил РИА Новости нидерландский активист, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге.
"Американцы используют как защиту Израиля всю эту чушь про ядерное оружие, о которой все знают, что это неправда. Это новый пример американского империализма", - заявил де Йонге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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14 июня, 08:00
Он напомнил, что первый раз премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заговорил об уничтожении Ирана еще в 1984 году, то есть 40 лет назад. Сионисты, по его словам, мечтали контролировать весь Ближний Восток.
"И Иран - последняя страна, которая не соответствует на 100% требованиям Запада и Израиля. И Иран - последний бастион, который им нужно уничтожить. Так что в этом и состоит их цель. А вся эта чушь о ядерном оружии, ядерной энергетике и так далее - все это придумано как предлог для уничтожения еще одной страны", - считает правозащитник.
Как отметил де Йонге, США находятся в плохом положении, потому что они рискуют уступить свои позиции БРИКС, России и Китаю.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
08:00
 
В миреИранСШАИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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