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Экс-дипломат рассказал, почему США вмешались в конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.06.2025
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07:12 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/ssha-2024737846.html
Экс-дипломат рассказал, почему США вмешались в конфликт на Ближнем Востоке
Экс-дипломат рассказал, почему США вмешались в конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.06.2025
Экс-дипломат рассказал, почему США вмешались в конфликт на Ближнем Востоке
США не вступили бы напрямую в конфликт на Ближнем Востоке, если бы Израиль не оказался на грани провала, заявил РИА Новости бывший посол Ирана в Германии Сейед... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T07:12:00+03:00
2025-06-23T07:12:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
биньямин нетаньяху
аббас аракчи
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. США не вступили бы напрямую в конфликт на Ближнем Востоке, если бы Израиль не оказался на грани провала, заявил РИА Новости бывший посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан. "Израиль не только проиграл в своей десятидневной операции против Ирана, но и оказался на грани поражения. Если бы этого не произошло, США не стали бы вовлекаться в это", - считает Мусавиан. По его словам, хотя Иран понес очень серьезные потери, США также ощутят на себе негативные последствия от произошедшего. Он отметил, что данная ситуация отразится на мире и безопасности на всем Ближнем Востоке. "Команда по национальной безопасности президента США Дональда Трампа либо не смогла должным образом оценить последствия военного нападения США на Иран, либо не сумела отговорить его. Также возможно, что большинство из них на самом деле поддержали это решение. В любом случае, это событие еще раз продемонстрировало степень влияния премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Белый дом", - сказал Мусавиан. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250623/diplomatiya-2024735103.html
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в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, аббас аракчи, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Аббас Аракчи, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Экс-дипломат рассказал, почему США вмешались в конфликт на Ближнем Востоке

Мусавиан: США вступили в конфликт на Ближнем Востоке из-за провала Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте израильского удара в Тегеране
Дым на месте израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте израильского удара в Тегеране. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. США не вступили бы напрямую в конфликт на Ближнем Востоке, если бы Израиль не оказался на грани провала, заявил РИА Новости бывший посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан.
"Израиль не только проиграл в своей десятидневной операции против Ирана, но и оказался на грани поражения. Если бы этого не произошло, США не стали бы вовлекаться в это", - считает Мусавиан.
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По его словам, хотя Иран понес очень серьезные потери, США также ощутят на себе негативные последствия от произошедшего. Он отметил, что данная ситуация отразится на мире и безопасности на всем Ближнем Востоке.
"Команда по национальной безопасности президента США Дональда Трампа либо не смогла должным образом оценить последствия военного нападения США на Иран, либо не сумела отговорить его. Также возможно, что большинство из них на самом деле поддержали это решение. В любом случае, это событие еще раз продемонстрировало степень влияния премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Белый дом", - сказал Мусавиан.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
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По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
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Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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