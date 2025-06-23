https://ria.ru/20250623/ssha-2024734195.html

США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов, пишут СМИ

США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2025

США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов, пишут СМИ

США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов для атаки на ядерные объекты в Иране, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T06:22:00+03:00

2025-06-23T06:22:00+03:00

2025-06-23T10:24:00+03:00

в мире

иран

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

аббас аракчи

антониу гутерреш

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024751748_247:123:1962:1087_1920x0_80_0_0_45dd7c4293743b83caa2f149005478f1.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов для атаки на ядерные объекты в Иране, пишет газета The New York Times. "Чтобы создать путаницу при планировании атаки, военные чиновники решили отправить две группы бомбардировщиков B-2 из (штата. — Прим. ред.) Миссури в приблизительно одинаковое время", — говорится в публикации.По данным издания:Такой шаг мог создать у многих наблюдателей, а также, предположительно, Ирана ложное представление о времени и направлении планируемой Штатами атаки, резюмировалось в статье.Атака США на Иран

https://ria.ru/20250622/iran-2024665763.html

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

иран

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, b-2 (northrop grumman b2 spirit), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, министерство обороны сша