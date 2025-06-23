США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов, пишут СМИ
NYT: США применили отвлекающий маневр с бомбардировщиками перед атакой на Иран
© AP Photo / David SmithАмериканский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам
© AP Photo / David Smith
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов для атаки на ядерные объекты в Иране, пишет газета The New York Times.
"Чтобы создать путаницу при планировании атаки, военные чиновники решили отправить две группы бомбардировщиков B-2 из (штата. — Прим. ред.) Миссури в приблизительно одинаковое время", — говорится в публикации.
По данным издания:
- одна группа должна была лететь на запад, в сторону острова Гуам, с включенными транспондерами, чтобы ее перемещение можно было отследить с помощью коммерческих спутников;
- другая группа, состоящая из семи самолетов и полностью загруженная бомбами, летела на восток, в сторону Ирана, с отключенными транспондерами, чтобы остаться незамеченной.
Такой шаг мог создать у многих наблюдателей, а также, предположительно, Ирана ложное представление о времени и направлении планируемой Штатами атаки, резюмировалось в статье.
Атака США на Иран
- США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.
- Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.
- В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время.
- США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
- МИД исламской республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
- Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право резолюции СБ ООН и Устав организации.