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США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2025
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06:22 23.06.2025 (обновлено: 10:24 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ssha-2024734195.html
США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов, пишут СМИ
США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2025
США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов, пишут СМИ
США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов для атаки на ядерные объекты в Иране, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T06:22:00+03:00
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в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
аббас аракчи
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов для атаки на ядерные объекты в Иране, пишет газета The New York Times. "Чтобы создать путаницу при планировании атаки, военные чиновники решили отправить две группы бомбардировщиков B-2 из (штата. — Прим. ред.) Миссури в приблизительно одинаковое время", — говорится в публикации.По данным издания:Такой шаг мог создать у многих наблюдателей, а также, предположительно, Ирана ложное представление о времени и направлении планируемой Штатами атаки, резюмировалось в статье.Атака США на Иран
https://ria.ru/20250622/iran-2024665763.html
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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, b-2 (northrop grumman b2 spirit), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, министерство обороны сша
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Министерство обороны США
США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов, пишут СМИ

NYT: США применили отвлекающий маневр с бомбардировщиками перед атакой на Иран

© AP Photo / David SmithАмериканский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / David Smith
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов для атаки на ядерные объекты в Иране, пишет газета The New York Times.
"Чтобы создать путаницу при планировании атаки, военные чиновники решили отправить две группы бомбардировщиков B-2 из (штата. — Прим. ред.) Миссури в приблизительно одинаковое время", — говорится в публикации.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Вэнс рассказал, когда отношения США и Ирана будут хорошими
Вчера, 16:31
По данным издания:
  • одна группа должна была лететь на запад, в сторону острова Гуам, с включенными транспондерами, чтобы ее перемещение можно было отследить с помощью коммерческих спутников;
  • другая группа, состоящая из семи самолетов и полностью загруженная бомбами, летела на восток, в сторону Ирана, с отключенными транспондерами, чтобы остаться незамеченной.
Такой шаг мог создать у многих наблюдателей, а также, предположительно, Ирана ложное представление о времени и направлении планируемой Штатами атаки, резюмировалось в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение
Вчера, 11:29

Атака США на Иран

  • США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.

  • Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.

Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.

  • В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время.
  • США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
  • МИД исламской республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
  • Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право резолюции СБ ООН и Устав организации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
08:00
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеМинистерство обороны США
 
 
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