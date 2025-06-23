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В Белом доме заявили, что предупреждали демократов об ударе по Ирану

В Белом доме заявили, что предупреждали демократов об ударе по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025

В Белом доме заявили, что предупреждали демократов об ударе по Ирану

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла сообщения о том, что представители Демократической партии в Конгрессе не были проинформированы об ударе по РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T01:53:00+03:00

2025-06-23T01:53:00+03:00

2025-06-23T01:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла сообщения о том, что представители Демократической партии в Конгрессе не были проинформированы об ударе по Ирану. Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа заранее проинформировала о планируемых ударах по ядерным объектам Ирана высокопоставленных представителей Республиканской партии в конгрессе США, не ставя в известность демократов. Лидер демократической оппозиции в сенате США Чак Шумер призвал президента Дональда Трампа ответить перед конгрессом за удары по Ирану. "Белый дом организовал визиты вежливости для представителей обеих партий и связался с сенатором Чаком Шумером перед нанесением удара. С Хакимом Джеффрисом (лидер фракции демократов в палате представителей - ред.) не удалось связаться заранее, но его проинформировали позже," – написала Левитт в соцсети Х. Пресс-секретарь Белого дома назвала эти сведения недостоверными и призвала телеканал CNN, который начал их распространять, опровергнуть информацию. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

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https://ria.ru/20250622/iran-2024671495.html

https://ria.ru/20250622/tramp-2024602918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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