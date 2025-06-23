https://ria.ru/20250623/ssha-2024718675.html

Участвовавшие в атаках на Иран бомбардировщики вернулись в США

Участвовавшие в атаках на Иран бомбардировщики вернулись в США - РИА Новости, 23.06.2025

Участвовавшие в атаках на Иран бомбардировщики вернулись в США

Участвовавшие в атаках на ядерные объекты Ирана бомбардировщики ВВС США вернулись в Миссури, заявил президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. РИА Новости, 23.06.2025

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2025-06-23T08:46:00+03:00

в мире

иран

миссури

сша

дональд трамп

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Участвовавшие в атаках на ядерные объекты Ирана бомбардировщики ВВС США вернулись в Миссури, заявил президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. "Великие пилоты B-2 только что безопасно приземлились в Миссури", - написал Трамп. Руководство американской администрации ранее сообщило, что в атаках на Иран участвовали 7 бомбардировщиков, они вылетели из Миссури, ударили 14 бомбами мощностью более 1,5 тонны и без приземлений вернулись на базу, дозаправившись в воздухе.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024602918.html

иран

миссури

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возвращение бомбардировщиков ВВС США в Миссури Участвовавшие в атаках на ядерные объекты Ирана бомбардировщики ВВС США вернулись в Миссури, заявил Трамп. Пилоты B-2 только что безопасно приземлились. 2025-06-23T01:23 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, миссури, сша, дональд трамп, b-2 (northrop grumman b2 spirit), война израиля и ирана: последние новости о конфликте