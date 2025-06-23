https://ria.ru/20250623/ssha-2024718675.html
Участвовавшие в атаках на Иран бомбардировщики вернулись в США
Участвовавшие в атаках на Иран бомбардировщики вернулись в США - РИА Новости, 23.06.2025
Участвовавшие в атаках на Иран бомбардировщики вернулись в США
Участвовавшие в атаках на ядерные объекты Ирана бомбардировщики ВВС США вернулись в Миссури, заявил президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T01:23:00+03:00
2025-06-23T01:23:00+03:00
2025-06-23T08:46:00+03:00
в мире
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Участвовавшие в атаках на ядерные объекты Ирана бомбардировщики ВВС США вернулись в Миссури, заявил президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. "Великие пилоты B-2 только что безопасно приземлились в Миссури", - написал Трамп. Руководство американской администрации ранее сообщило, что в атаках на Иран участвовали 7 бомбардировщиков, они вылетели из Миссури, ударили 14 бомбами мощностью более 1,5 тонны и без приземлений вернулись на базу, дозаправившись в воздухе.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024602918.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Возвращение бомбардировщиков ВВС США в Миссури
Участвовавшие в атаках на ядерные объекты Ирана бомбардировщики ВВС США вернулись в Миссури, заявил Трамп. Пилоты B-2 только что безопасно приземлились.
2025-06-23T01:23
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PT1M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, миссури, сша, дональд трамп, b-2 (northrop grumman b2 spirit), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Миссури, США, Дональд Трамп, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Участвовавшие в атаках на Иран бомбардировщики вернулись в США
Трамп: участвовавшие в атаках на Иран ВВС США вернулись в Миссури