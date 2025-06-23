https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024977370.html

Российские военные уничтожили группу дроноводов ВСУ в Черниговской области

Российские военные уничтожили группу дроноводов ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.06.2025

Российские военные уничтожили группу дроноводов ВСУ в Черниговской области

Удары нанесены по складам ВСУ с БПЛА и снарядами, уничтожена группа "дроноводов" в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T23:53:00+03:00

2025-06-23T23:53:00+03:00

2025-06-23T23:53:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Удары нанесены по складам ВСУ с БПЛА и снарядами, уничтожена группа "дроноводов" в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Карповичи - прилетело в полевой склад. Турья - уничтожены... хозпостройки, разбомбили группу дроноводов и склад с БПЛА и снарядами", - сообщил Лебедев. По его данным, в селе Хреновка Сновского района Черниговской области в результате удара уничтожен опорный пункт ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины