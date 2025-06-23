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Российские военные уничтожили группу дроноводов ВСУ в Черниговской области
Российские военные уничтожили группу дроноводов ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.06.2025
Российские военные уничтожили группу дроноводов ВСУ в Черниговской области
Удары нанесены по складам ВСУ с БПЛА и снарядами, уничтожена группа "дроноводов" в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T23:53:00+03:00
2025-06-23T23:53:00+03:00
2025-06-23T23:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Удары нанесены по складам ВСУ с БПЛА и снарядами, уничтожена группа "дроноводов" в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Карповичи - прилетело в полевой склад. Турья - уничтожены... хозпостройки, разбомбили группу дроноводов и склад с БПЛА и снарядами", - сообщил Лебедев. По его данным, в селе Хреновка Сновского района Черниговской области в результате удара уничтожен опорный пункт ВСУ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили группу дроноводов ВСУ в Черниговской области
Лебедев: в Черниговской области уничтожили группу дроноводов ВСУ и склад с БПЛА