https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024936301.html

Спецоперация, 23 июня: удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области

Спецоперация, 23 июня: удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области - РИА Новости, 23.06.2025

Спецоперация, 23 июня: удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области

Российские войска нанесли удар по военным предприятиям Украины в Киевской области, ПВО ночью сбила 23 беспилотника над регионами России, Сербия использует... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:13:00+03:00

2025-06-23T19:13:00+03:00

2025-06-23T19:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по военным предприятиям Украины в Киевской области, ПВО ночью сбила 23 беспилотника над регионами России, Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции Киеву. ВС РФ нанесли удар по военным предприятиями Украины в Киевской областиРоссийские войска ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки, по данным министерства, составили около 1215 военнослужащих. Также ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, месту подготовки операторов и техников FPV-дронов и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 137-ми районах, сообщили в МО РФ. ПВО ночью сбила 23 БПЛА над регионами РоссииПо данным Минобороны РФ, российские средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 23 украинских беспилотника: 14 – над Ростовской областью, пять – над Волгоградской и четыре – над Астраханской. Дата 3-го раунда переговоров с Украиной должна быть определена на неделеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает, что на неделе будет определена дата третьего раунда переговоров России и Украины. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. На встрече стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Песков также сообщил, что Россия и Украина продолжают обмен пленными и телами погибших солдат. По его словам, достижение целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в начале СВО, является приоритетом для РФ, Москва продолжает работу над этим. ВС РФ поразили "Искандером" центр подготовки военных ВСУ в районе СумРоссийские войска поразили ракетным комплексом "Искандер" центр подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы, сообщили в Минобороны РФ. Министерство опубликовало кадры объективного контроля поражения оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Искандер" центра подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы. "В результате удара уничтожено до 100 боевиков личного состава и до 14 единиц автомобильной и бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении. Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на УкраинуВ пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. По данным спецслужбы, сербский завод "Крушик" продал чешской компании несколько крупных партий комплектов для сборки 122-миллиметровых ракет реактивной системы залпового огня "Град", предназначенных для украинских войск. В Сербии хорошо известно, что их ракеты и снаряды, производимые для Киева и собираемые в основном в Чехии и Болгарии, будут убивать российских военных и жителей населенных пунктов России, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия обсуждала этот вопрос в ходе контактов с Сербией, и выразил надежду, что будут приняты меры. Прокурор запросил 14,5 года колонии бывшему замглавы Минобороны ИвановуГособвинитель в прениях сторон запросил 14,5 года лишения свободы в качестве наказания для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, передавал в понедельник корреспондент РИА Новости из здания Мосгорсуда. "Иванову запросили 14,5 года колонии общего режима", - сообщил один из участников процесса. Процесс проходит в закрытом режиме. Для второго фигуранта Антона Филатова прокурор запросил в качестве наказания 14 лет колонии общего режима, добавил собеседник. Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта.

https://ria.ru/20250623/zelenskiy-2024880705.html

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Наталья Макарова

украина, сербия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, московский городской суд, владимир путин, тимур иванов