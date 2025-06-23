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Спецоперация, 23 июня: удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024936301.html
Спецоперация, 23 июня: удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области
Спецоперация, 23 июня: удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области - РИА Новости, 23.06.2025
Спецоперация, 23 июня: удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области
Российские войска нанесли удар по военным предприятиям Украины в Киевской области, ПВО ночью сбила 23 беспилотника над регионами России, Сербия использует... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:13:00+03:00
2025-06-23T19:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сербия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
московский городской суд
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по военным предприятиям Украины в Киевской области, ПВО ночью сбила 23 беспилотника над регионами России, Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции Киеву. ВС РФ нанесли удар по военным предприятиями Украины в Киевской областиРоссийские войска ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки, по данным министерства, составили около 1215 военнослужащих. Также ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, месту подготовки операторов и техников FPV-дронов и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 137-ми районах, сообщили в МО РФ. ПВО ночью сбила 23 БПЛА над регионами РоссииПо данным Минобороны РФ, российские средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 23 украинских беспилотника: 14 – над Ростовской областью, пять – над Волгоградской и четыре – над Астраханской. Дата 3-го раунда переговоров с Украиной должна быть определена на неделеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает, что на неделе будет определена дата третьего раунда переговоров России и Украины. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. На встрече стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Песков также сообщил, что Россия и Украина продолжают обмен пленными и телами погибших солдат. По его словам, достижение целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в начале СВО, является приоритетом для РФ, Москва продолжает работу над этим. ВС РФ поразили "Искандером" центр подготовки военных ВСУ в районе СумРоссийские войска поразили ракетным комплексом "Искандер" центр подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы, сообщили в Минобороны РФ. Министерство опубликовало кадры объективного контроля поражения оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Искандер" центра подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы. "В результате удара уничтожено до 100 боевиков личного состава и до 14 единиц автомобильной и бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении. Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на УкраинуВ пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. По данным спецслужбы, сербский завод "Крушик" продал чешской компании несколько крупных партий комплектов для сборки 122-миллиметровых ракет реактивной системы залпового огня "Град", предназначенных для украинских войск. В Сербии хорошо известно, что их ракеты и снаряды, производимые для Киева и собираемые в основном в Чехии и Болгарии, будут убивать российских военных и жителей населенных пунктов России, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия обсуждала этот вопрос в ходе контактов с Сербией, и выразил надежду, что будут приняты меры. Прокурор запросил 14,5 года колонии бывшему замглавы Минобороны ИвановуГособвинитель в прениях сторон запросил 14,5 года лишения свободы в качестве наказания для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, передавал в понедельник корреспондент РИА Новости из здания Мосгорсуда. "Иванову запросили 14,5 года колонии общего режима", - сообщил один из участников процесса. Процесс проходит в закрытом режиме. Для второго фигуранта Антона Филатова прокурор запросил в качестве наказания 14 лет колонии общего режима, добавил собеседник. Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта.
https://ria.ru/20250623/zelenskiy-2024880705.html
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Наталья Макарова
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Признание жительницы Запорожской области, которая по заданию СБУ должна была отслеживать российских военных
Одна из задержанных жительниц Запорожской области рассказала, что по заданию Службы безопасности Украины должна была отслеживать передвижение российских военных, видео с ее признанием публикует ФСБ России.
2025-06-23T19:13
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Удар "Искандером" по центру подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ
Российские военные нанесли удар "Искандером" по центру подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе Сум, сообщило Минобороны. Уничтожено до 100 человек личного состава и до 14 единиц техники, отметили в министерстве.
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украина, сербия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, московский городской суд, владимир путин, тимур иванов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сербия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Московский городской суд, Владимир Путин, Тимур Иванов

Спецоперация, 23 июня: удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по военным предприятиям Украины в Киевской области, ПВО ночью сбила 23 беспилотника над регионами России, Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции Киеву.

ВС РФ нанесли удар по военным предприятиями Украины в Киевской области

Российские войска ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки, по данным министерства, составили около 1215 военнослужащих. Также ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, месту подготовки операторов и техников FPV-дронов и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 137-ми районах, сообщили в МО РФ.

ПВО ночью сбила 23 БПЛА над регионами России

По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 23 украинских беспилотника: 14 – над Ростовской областью, пять – над Волгоградской и четыре – над Астраханской.

Дата 3-го раунда переговоров с Украиной должна быть определена на неделе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает, что на неделе будет определена дата третьего раунда переговоров России и Украины.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. На встрече стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Лучший президент". В Киеве дерзко ответили Трампу на слова о Зеленском
Вчера, 16:34
Песков также сообщил, что Россия и Украина продолжают обмен пленными и телами погибших солдат. По его словам, достижение целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в начале СВО, является приоритетом для РФ, Москва продолжает работу над этим.

ВС РФ поразили "Искандером" центр подготовки военных ВСУ в районе Сум

Российские войска поразили ракетным комплексом "Искандер" центр подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы, сообщили в Минобороны РФ. Министерство опубликовало кадры объективного контроля поражения оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Искандер" центра подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы.
"В результате удара уничтожено до 100 боевиков личного состава и до 14 единиц автомобильной и бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении.

Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину

В пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. По данным спецслужбы, сербский завод "Крушик" продал чешской компании несколько крупных партий комплектов для сборки 122-миллиметровых ракет реактивной системы залпового огня "Град", предназначенных для украинских войск.
В Сербии хорошо известно, что их ракеты и снаряды, производимые для Киева и собираемые в основном в Чехии и Болгарии, будут убивать российских военных и жителей населенных пунктов России, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия обсуждала этот вопрос в ходе контактов с Сербией, и выразил надежду, что будут приняты меры.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Новый шаг Зеленского в отношении России вызвал ярость во Франции
Вчера, 15:31

Прокурор запросил 14,5 года колонии бывшему замглавы Минобороны Иванову

Гособвинитель в прениях сторон запросил 14,5 года лишения свободы в качестве наказания для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, передавал в понедельник корреспондент РИА Новости из здания Мосгорсуда.
"Иванову запросили 14,5 года колонии общего режима", - сообщил один из участников процесса.
Процесс проходит в закрытом режиме. Для второго фигуранта Антона Филатова прокурор запросил в качестве наказания 14 лет колонии общего режима, добавил собеседник.
Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСербияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныРоссияМосковский городской судВладимир ПутинТимур Иванов
 
 
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