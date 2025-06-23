https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024732623.html

Ми-28НМ поразил пункт дислокации личного состава ВСУ

Ми-28НМ поразил пункт дислокации личного состава ВСУ - РИА Новости, 23.06.2025

Ми-28НМ поразил пункт дислокации личного состава ВСУ

Экипаж вертолета Ми-28НМ осуществил вылет по заданным координатам в зоне ответственности группировки "Центр" и поразил пункт временной дислокации личного... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T05:49:00+03:00

2025-06-23T05:49:00+03:00

2025-06-23T05:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ми-28нм

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ осуществил вылет по заданным координатам в зоне ответственности группировки "Центр" и поразил пункт временной дислокации личного состава ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. "В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) и авиационными ракетами по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена", - отметили в военном ведомстве. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность