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Ми-28НМ поразил пункт дислокации личного состава ВСУ - РИА Новости, 23.06.2025
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05:49 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024732623.html
Ми-28НМ поразил пункт дислокации личного состава ВСУ
Ми-28НМ поразил пункт дислокации личного состава ВСУ - РИА Новости, 23.06.2025
Ми-28НМ поразил пункт дислокации личного состава ВСУ
Экипаж вертолета Ми-28НМ осуществил вылет по заданным координатам в зоне ответственности группировки "Центр" и поразил пункт временной дислокации личного... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T05:49:00+03:00
2025-06-23T05:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ осуществил вылет по заданным координатам в зоне ответственности группировки "Центр" и поразил пункт временной дислокации личного состава ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. "В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) и авиационными ракетами по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена", - отметили в военном ведомстве. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ, Безопасность
Ми-28НМ поразил пункт дислокации личного состава ВСУ

Экипаж Ми-28НМ группы Центр поразил пункт дислокации личного состава ВСУ

© РИА Новости / Сергей ВенявскийБоевой вертолёт МИ-28Н
Боевой вертолёт МИ-28Н - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Сергей Венявский
Боевой вертолёт МИ-28Н. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ осуществил вылет по заданным координатам в зоне ответственности группировки "Центр" и поразил пункт временной дислокации личного состава ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении.
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"В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) и авиационными ракетами по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена", - отметили в военном ведомстве.
После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМБезопасность
 
 
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