https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024732021.html

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 23.06.2025

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР

Танк Т-80 российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T05:34:00+03:00

2025-06-23T05:34:00+03:00

2025-06-23T05:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

т-80

безопасность

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ЛУГАНСК, 23 июн – РИА Новости. Танк Т-80 российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие экипажа танка Т-80БВМ 74-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожили опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе на красноармейском направлении", — говорится в заявлении.Там отметили, что огонь велся фугасными снарядами на дальности до десяти километров. Стрельба выполнялась с корректировкой и контролем попаданий операторами расчётов беспилотных летательных аппаратов, что позволило оперативно отработать по цели с наименьшим расходом боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, т-80, безопасность