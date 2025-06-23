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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 23.06.2025
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР
Танк Т-80 российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T05:34:00+03:00
2025-06-23T05:34:00+03:00
2025-06-23T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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т-80
безопасность
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ЛУГАНСК, 23 июн – РИА Новости. Танк Т-80 российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие экипажа танка Т-80БВМ 74-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожили опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе на красноармейском направлении", — говорится в заявлении.Там отметили, что огонь велся фугасными снарядами на дальности до десяти километров. Стрельба выполнялась с корректировкой и контролем попаданий операторами расчётов беспилотных летательных аппаратов, что позволило оперативно отработать по цели с наименьшим расходом боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, т-80, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Т-80, Безопасность
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР
Танк Т-80 уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР