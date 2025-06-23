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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 23.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:34 23.06.2025 (обновлено: 05:45 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024732021.html
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 23.06.2025
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР
Танк Т-80 российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T05:34:00+03:00
2025-06-23T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
т-80
безопасность
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ЛУГАНСК, 23 июн – РИА Новости. Танк Т-80 российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны. &quot;Военнослужащие экипажа танка Т-80БВМ 74-й мотострелковой бригады группировки войск &quot;Центр&quot; огнем с закрытой огневой позиции уничтожили опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе на красноармейском направлении&quot;, — говорится в заявлении.Там отметили, что огонь велся фугасными снарядами на дальности до десяти километров. Стрельба выполнялась с корректировкой и контролем попаданий операторами расчётов беспилотных летательных аппаратов, что позволило оперативно отработать по цели с наименьшим расходом боеприпасов.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, т-80, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Т-80, Безопасность
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР

Танк Т-80 уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 июн – РИА Новости. Танк Т-80 российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Военнослужащие экипажа танка Т-80БВМ 74-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожили опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе на красноармейском направлении", — говорится в заявлении.

Там отметили, что огонь велся фугасными снарядами на дальности до десяти километров. Стрельба выполнялась с корректировкой и контролем попаданий операторами расчётов беспилотных летательных аппаратов, что позволило оперативно отработать по цели с наименьшим расходом боеприпасов.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныТ-80Безопасность
 
 
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