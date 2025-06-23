https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024731815.html

Российский штурмовик рассказал о наемниках, воюющих за ВСУ

Российский штурмовик рассказал о наемниках, воюющих за ВСУ - РИА Новости, 23.06.2025

Российский штурмовик рассказал о наемниках, воюющих за ВСУ

Командир штурмовой группы "Востока" с позывным "Пчела" рассказал на видео Минобороны РФ об освобождении Запорожья в ДНР, отметив, что среди наемников в основном РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T05:31:00+03:00

2025-06-23T05:31:00+03:00

2025-06-23T05:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Командир штурмовой группы "Востока" с позывным "Пчела" рассказал на видео Минобороны РФ об освобождении Запорожья в ДНР, отметив, что среди наемников в основном встречаются поляки. Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье в ДНР. "Освободили населенный пункт Запорожье - это уже четвертый освобожденный посёлок, особой сложности он для нас не представил," - рассказал командир штурмовой группы. В ходе боя подразделения бригады морской пехоты ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены оставить село. Завершив зачистку зданий, подвальных помещений, а также разминирование прилегающей местности, штурмовики развернули российские флаги, отметили в Минобороны РФ. "Были и наемники, мобилизованные, контрактники, бывают хорошо подготовленные люди, но они сдаются, исходя из того-что жалуются на свое командование… Среди наемников, которые сейчас не редкость, в основном поляки, находим у погибших польские документы", - рассказал командир штурмовой группы с позывным "Пчела". Он добавил, что российские военнослужащие находят много брошенного вооружения. Освобождение села Запорожье – важный шаг на пути к полному освобождению территории Донецкой Народной Республики, отметили в МО РФ.

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022334342.html

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожье, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины