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Российский штурмовик рассказал о наемниках, воюющих за ВСУ - РИА Новости, 23.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:31 23.06.2025 (обновлено: 05:32 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024731815.html
Российский штурмовик рассказал о наемниках, воюющих за ВСУ
Российский штурмовик рассказал о наемниках, воюющих за ВСУ - РИА Новости, 23.06.2025
Российский штурмовик рассказал о наемниках, воюющих за ВСУ
Командир штурмовой группы "Востока" с позывным "Пчела" рассказал на видео Минобороны РФ об освобождении Запорожья в ДНР, отметив, что среди наемников в основном РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T05:31:00+03:00
2025-06-23T05:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Командир штурмовой группы "Востока" с позывным "Пчела" рассказал на видео Минобороны РФ об освобождении Запорожья в ДНР, отметив, что среди наемников в основном встречаются поляки. Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье в ДНР. "Освободили населенный пункт Запорожье - это уже четвертый освобожденный посёлок, особой сложности он для нас не представил," - рассказал командир штурмовой группы. В ходе боя подразделения бригады морской пехоты ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены оставить село. Завершив зачистку зданий, подвальных помещений, а также разминирование прилегающей местности, штурмовики развернули российские флаги, отметили в Минобороны РФ. "Были и наемники, мобилизованные, контрактники, бывают хорошо подготовленные люди, но они сдаются, исходя из того-что жалуются на свое командование… Среди наемников, которые сейчас не редкость, в основном поляки, находим у погибших польские документы", - рассказал командир штурмовой группы с позывным "Пчела". Он добавил, что российские военнослужащие находят много брошенного вооружения. Освобождение села Запорожье – важный шаг на пути к полному освобождению территории Донецкой Народной Республики, отметили в МО РФ.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022334342.html
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожье, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский штурмовик рассказал о наемниках, воюющих за ВСУ

В ДНР среди воюющих за ВСУ наемников больше всего поляков

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Командир штурмовой группы "Востока" с позывным "Пчела" рассказал на видео Минобороны РФ об освобождении Запорожья в ДНР, отметив, что среди наемников в основном встречаются поляки.
Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье в ДНР.
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"Освободили населенный пункт Запорожье - это уже четвертый освобожденный посёлок, особой сложности он для нас не представил," - рассказал командир штурмовой группы.
В ходе боя подразделения бригады морской пехоты ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены оставить село.
Завершив зачистку зданий, подвальных помещений, а также разминирование прилегающей местности, штурмовики развернули российские флаги, отметили в Минобороны РФ.
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"Были и наемники, мобилизованные, контрактники, бывают хорошо подготовленные люди, но они сдаются, исходя из того-что жалуются на свое командование… Среди наемников, которые сейчас не редкость, в основном поляки, находим у погибших польские документы", - рассказал командир штурмовой группы с позывным "Пчела".
Он добавил, что российские военнослужащие находят много брошенного вооружения.
Освобождение села Запорожье – важный шаг на пути к полному освобождению территории Донецкой Народной Республики, отметили в МО РФ.
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