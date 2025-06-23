"Главная цель": гнусный план Зеленского вызвал панику на Украине
Соскин: Зеленский попытается скрыть провал на фронте усилением мобилизации
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский будет продолжать усиление мобилизации, чтобы скрыть полный провал украинских войск на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Власть Зеленского ничего не может сделать (На поле боя. — Прим. ред.), он собирал руководство, назначил нового командующего сухопутными войсками Шаповалова <…> Ну и вместе с тем, он выступает за продолжение мобилизации. Если продолжить его рассуждения, выходит, что главная цель любого украинца сегодня — отправиться на убой в эту мясорубку под видом выполнения патриотического долга", — сказал он.
При этом, продолжил эксперт, украинское руководство пытается все представить так, что в военном поражении страны виноваты не они, а народ, который не хочет идти на бессмысленные жертвы.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники в офисе Зеленского сообщило, что вопрос пополнения личного состава обострился для Киева за последние месяцы, поскольку Россия продвигается на севере и востоке страны, а попытки реформировать процесс мобилизации и подготовки новобранцев продвигаются в лучшем случае вяло.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.