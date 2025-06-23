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"Главная цель": гнусный план Зеленского вызвал панику на Украине - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:32 23.06.2025 (обновлено: 09:28 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/soskin-2024719355.html
"Главная цель": гнусный план Зеленского вызвал панику на Украине
"Главная цель": гнусный план Зеленского вызвал панику на Украине - РИА Новости, 23.06.2025
"Главная цель": гнусный план Зеленского вызвал панику на Украине
Владимир Зеленский будет продолжать усиление мобилизации, чтобы скрыть полный провал украинских войск на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T01:32:00+03:00
2025-06-23T09:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский будет продолжать усиление мобилизации, чтобы скрыть полный провал украинских войск на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Власть Зеленского ничего не может сделать (На поле боя. — Прим. ред.), он собирал руководство, назначил нового командующего сухопутными войсками Шаповалова &lt;…&gt; Ну и вместе с тем, он выступает за продолжение мобилизации. Если продолжить его рассуждения, выходит, что главная цель любого украинца сегодня — отправиться на убой в эту мясорубку под видом выполнения патриотического долга", — сказал он.При этом, продолжил эксперт, украинское руководство пытается все представить так, что в военном поражении страны виноваты не они, а народ, который не хочет идти на бессмысленные жертвы.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники в офисе Зеленского сообщило, что вопрос пополнения личного состава обострился для Киева за последние месяцы, поскольку Россия продвигается на севере и востоке страны, а попытки реформировать процесс мобилизации и подготовки новобранцев продвигаются в лучшем случае вяло.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024697853.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
"Главная цель": гнусный план Зеленского вызвал панику на Украине

Соскин: Зеленский попытается скрыть провал на фронте усилением мобилизации

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский будет продолжать усиление мобилизации, чтобы скрыть полный провал украинских войск на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Власть Зеленского ничего не может сделать (На поле боя. — Прим. ред.), он собирал руководство, назначил нового командующего сухопутными войсками Шаповалова <…> Ну и вместе с тем, он выступает за продолжение мобилизации. Если продолжить его рассуждения, выходит, что главная цель любого украинца сегодня — отправиться на убой в эту мясорубку под видом выполнения патриотического долга", — сказал он.
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При этом, продолжил эксперт, украинское руководство пытается все представить так, что в военном поражении страны виноваты не они, а народ, который не хочет идти на бессмысленные жертвы.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники в офисе Зеленского сообщило, что вопрос пополнения личного состава обострился для Киева за последние месяцы, поскольку Россия продвигается на севере и востоке страны, а попытки реформировать процесс мобилизации и подготовки новобранцев продвигаются в лучшем случае вяло.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы Украины
 
 
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