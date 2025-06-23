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"Главная цель": гнусный план Зеленского вызвал панику на Украине

"Главная цель": гнусный план Зеленского вызвал панику на Украине - РИА Новости, 23.06.2025

"Главная цель": гнусный план Зеленского вызвал панику на Украине

Владимир Зеленский будет продолжать усиление мобилизации, чтобы скрыть полный провал украинских войск на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T01:32:00+03:00

2025-06-23T01:32:00+03:00

2025-06-23T09:28:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский будет продолжать усиление мобилизации, чтобы скрыть полный провал украинских войск на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Власть Зеленского ничего не может сделать (На поле боя. — Прим. ред.), он собирал руководство, назначил нового командующего сухопутными войсками Шаповалова <…> Ну и вместе с тем, он выступает за продолжение мобилизации. Если продолжить его рассуждения, выходит, что главная цель любого украинца сегодня — отправиться на убой в эту мясорубку под видом выполнения патриотического долга", — сказал он.При этом, продолжил эксперт, украинское руководство пытается все представить так, что в военном поражении страны виноваты не они, а народ, который не хочет идти на бессмысленные жертвы.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники в офисе Зеленского сообщило, что вопрос пополнения личного состава обострился для Киева за последние месяцы, поскольку Россия продвигается на севере и востоке страны, а попытки реформировать процесс мобилизации и подготовки новобранцев продвигаются в лучшем случае вяло.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024697853.html

https://ria.ru/20250622/zelenskiy-2024689437.html

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины