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СМИ: цена на нефть резко выросла на фоне ударов США по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025
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02:55 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/smi-2024726293.html
СМИ: цена на нефть резко выросла на фоне ударов США по Ирану
СМИ: цена на нефть резко выросла на фоне ударов США по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025
СМИ: цена на нефть резко выросла на фоне ударов США по Ирану
Цены на нефть марки Brent превысили 80 долларов за баррель на фоне удара США по ядерным объектам Ирана, сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T02:55:00+03:00
2025-06-23T02:55:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Цены на нефть марки Brent превысили 80 долларов за баррель на фоне удара США по ядерным объектам Ирана, сообщает агентство Bloomberg."Нефть взлетела после того, как США нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана и пригрозили дальнейшими атаками, усугубив кризис на Ближнем Востоке и вызвав опасения по поводу того, что поставки энергоносителей из региона могут быть нарушены. Цена на нефть марки Brent выросла на 5,7 процента до 81,4 доллара за баррель", — говорится в публикации.В последний раз стоимость барреля нефти поднималась до этой отметки в конце января.По мнению экспертов,, если Иран закроет Ормузский пролив в ответ на атаки США даже на один день, цена может резко вырости до 120 и даже 150 долларов за баррель.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране — они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
https://ria.ru/20250623/postpred-2024715185.html
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в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, оон, магатэ, brent, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, ООН, МАГАТЭ, Brent, Удар США по ядерным объектам в Иране
СМИ: цена на нефть резко выросла на фоне ударов США по Ирану

Bloomberg: цена нефти марки Brent превысила 80 долларов впервые с января

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Цены на нефть марки Brent превысили 80 долларов за баррель на фоне удара США по ядерным объектам Ирана, сообщает агентство Bloomberg.
"Нефть взлетела после того, как США нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана и пригрозили дальнейшими атаками, усугубив кризис на Ближнем Востоке и вызвав опасения по поводу того, что поставки энергоносителей из региона могут быть нарушены. Цена на нефть марки Brent выросла на 5,7 процента до 81,4 доллара за баррель", — говорится в публикации.
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В последний раз стоимость барреля нефти поднималась до этой отметки в конце января.
По мнению экспертов,, если Иран закроет Ормузский пролив в ответ на атаки США даже на один день, цена может резко вырости до 120 и даже 150 долларов за баррель.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране — они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампООНМАГАТЭBrentУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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