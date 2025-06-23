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СК показал видео с места убийства директора колледжа в Тульской области - РИА Новости, 23.06.2025
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22:36 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/sk-2024970828.html
СК показал видео с места убийства директора колледжа в Тульской области
СК показал видео с места убийства директора колледжа в Тульской области - РИА Новости, 23.06.2025
СК показал видео с места убийства директора колледжа в Тульской области
СУСК по Тульской области показало видео с места убийства директора колледжа олимпийского резерва Тульской области Александра Архипова и адвоката Евгения... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T22:36:00+03:00
2025-06-23T22:36:00+03:00
происшествия
тульская область
узловский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн – РИА Новости. СУСК по Тульской области показало видео с места убийства директора колледжа олимпийского резерва Тульской области Александра Архипова и адвоката Евгения Аксенова – автомобиль находится на обочине грунтовой, размытой дождями дороги, вокруг густая растительность. Судя по кадрам, дорога, на обочине которой обнаружена серебристая иномарка с телами мужчин, - не грунтовая и малопроезжая, она раскисла от дождей. Вокруг густая растительность. Окно машины разбито, на полу кровь, следователь на кадрах достает из автомобиля гильзу. Источник в силовых структурах Тульской области ранее сообщил РИА Новости, что директор колледжа олимпийского резерва Тульской области Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов найдены застреленными. Их тела нашли в автомобиле на дороге в регионе. СУСК по региону сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух местных жителей. Позже СУСК по региону проинформировало о возбуждении уголовного дела об убийстве двух человек. По данным ведомства, в понедельник в поселке Майский Узловского района в автомобиле обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Оба потерпевших скончались на месте происшествия. УМВД по Тульской области "проводит комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего и установление лиц, совершивших особо тяжкое преступление", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250622/moskva-2024671159.html
тульская область
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Следственные действия по факту убийства двух человек, застреленных из огнестрельного оружия
Следователи в Тульской области возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек, застреленных из огнестрельного оружия, сообщает СК
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происшествия, тульская область, узловский район
Происшествия, Тульская область, Узловский район
СК показал видео с места убийства директора колледжа в Тульской области

СК показал видео с места убийства директора колледжа олимпийского резерва

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн – РИА Новости. СУСК по Тульской области показало видео с места убийства директора колледжа олимпийского резерва Тульской области Александра Архипова и адвоката Евгения Аксенова – автомобиль находится на обочине грунтовой, размытой дождями дороги, вокруг густая растительность.
Судя по кадрам, дорога, на обочине которой обнаружена серебристая иномарка с телами мужчин, - не грунтовая и малопроезжая, она раскисла от дождей. Вокруг густая растительность. Окно машины разбито, на полу кровь, следователь на кадрах достает из автомобиля гильзу.
Источник в силовых структурах Тульской области ранее сообщил РИА Новости, что директор колледжа олимпийского резерва Тульской области Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов найдены застреленными. Их тела нашли в автомобиле на дороге в регионе. СУСК по региону сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух местных жителей.
Позже СУСК по региону проинформировало о возбуждении уголовного дела об убийстве двух человек. По данным ведомства, в понедельник в поселке Майский Узловского района в автомобиле обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Оба потерпевших скончались на месте происшествия.
УМВД по Тульской области "проводит комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего и установление лиц, совершивших особо тяжкое преступление", - говорится в сообщении ведомства.
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