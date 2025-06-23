https://ria.ru/20250623/sk-2024970828.html

СК показал видео с места убийства директора колледжа в Тульской области

СК показал видео с места убийства директора колледжа в Тульской области - РИА Новости, 23.06.2025

СК показал видео с места убийства директора колледжа в Тульской области

СУСК по Тульской области показало видео с места убийства директора колледжа олимпийского резерва Тульской области Александра Архипова и адвоката Евгения... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T22:36:00+03:00

2025-06-23T22:36:00+03:00

2025-06-23T22:36:00+03:00

происшествия

тульская область

узловский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн – РИА Новости. СУСК по Тульской области показало видео с места убийства директора колледжа олимпийского резерва Тульской области Александра Архипова и адвоката Евгения Аксенова – автомобиль находится на обочине грунтовой, размытой дождями дороги, вокруг густая растительность. Судя по кадрам, дорога, на обочине которой обнаружена серебристая иномарка с телами мужчин, - не грунтовая и малопроезжая, она раскисла от дождей. Вокруг густая растительность. Окно машины разбито, на полу кровь, следователь на кадрах достает из автомобиля гильзу. Источник в силовых структурах Тульской области ранее сообщил РИА Новости, что директор колледжа олимпийского резерва Тульской области Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов найдены застреленными. Их тела нашли в автомобиле на дороге в регионе. СУСК по региону сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух местных жителей. Позже СУСК по региону проинформировало о возбуждении уголовного дела об убийстве двух человек. По данным ведомства, в понедельник в поселке Майский Узловского района в автомобиле обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Оба потерпевших скончались на месте происшествия. УМВД по Тульской области "проводит комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего и установление лиц, совершивших особо тяжкое преступление", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250622/moskva-2024671159.html

тульская область

узловский район

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Следственные действия по факту убийства двух человек, застреленных из огнестрельного оружия Следователи в Тульской области возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек, застреленных из огнестрельного оружия, сообщает СК 2025-06-23T22:36 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, узловский район