https://ria.ru/20250623/sk-2024807898.html

В Курской области возбудили дела о терактах после атак ВСУ

В Курской области возбудили дела о терактах после атак ВСУ - РИА Новости, 23.06.2025

В Курской области возбудили дела о терактах после атак ВСУ

Дела о терактах возбуждены после атак ВСУ, в том числе из HIMARS, по четырем населенным пунктам Курской области, в результате которых погибли четверо жителей,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:32:00+03:00

2025-06-23T12:32:00+03:00

2025-06-23T12:32:00+03:00

происшествия

курская область

россия

светлана петренко

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дела о терактах возбуждены после атак ВСУ, в том числе из HIMARS, по четырем населенным пунктам Курской области, в результате которых погибли четверо жителей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, вечером 16 июня украинские боевики нанесли ракетный удар по жилым домам курского села Пригородняя Слободка. Отмечается. что в результате были повреждены более 10 частных жилых домов. Подчеркивается. что на месте военными следователями были обнаружены фрагменты ракет РСЗО HIMARS. Кроме того, в этот же день в ходе прицельной атаки БПЛА по жилому дому в курской деревне 2-я Мужица погиб 77-летний мужчина. Также в селе Гончаровка украинские боевики, используя FPV-дрон, нанесли удар по женщине, которая доила корову - она скончалась от травм в больнице. Добавляется, что 17 июня украинские силовики нанесли ракетный удар по инфраструктуре села Званное в Курской области, в результате погибли двое местных жителей, также повреждены частные жилые дома и школа. "По всем совершенным преступлениям возбуждены уголовные дела о террористических актах (статья 205 УК РФ). Военные следователи зафиксировали последствия совершенных украинскими боевиками преступлений. Ведется работа с очевидцами, назначены судебные экспертизы с целью оценки причиненного ущерба гражданскому населению", - сказала Петренко. В настоящее время правоохранители устанавливают представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этим преступлениям.

https://ria.ru/20250602/kursk-2020414289.html

https://ria.ru/20250623/kursk-2024763369.html

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происшествия, курская область, россия, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)